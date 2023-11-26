Росіяни випустили по Херсонщині понад 300 снарядів за минулу добу [ Редагувати ]
Протягом 25 листопада противник здійснив 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 332 снаряди.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Зазначається, що росіяни використовували міномети, артилерію, системи "Град", танки, безпілотники, автоматичні гранатомети (АГС) та авіацію, включаючи дві ракети. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.
За інформацією влади, російські військові націлювались на житлові квартали населених пунктів області. На щастя, немає повідомлень про поранених або загиблих серед цивільного населення.
Нагадаємо, у росії розголошують про широкомасштабну атаку невідомих безпілотників у різних регіонах країни-агресора.
Цю інформацію розповсюджують російські пропагандисти, які посилаються на дані російських телеграм-каналів:
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