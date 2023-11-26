Рух трасою Одеса-Рені заборонений через потужний снігопад. Про це попереджає Патрульна та національна поліція.

Одеська область, до уваги водіїв! Рух для усіх видів транспорту заборонено❗️

У зв'язку із погіршенням погодних умов: сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, сильні пориви вітру до 30 м/с, повідомляють про заборону руху великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

М-15 Одеса - Рені (на місто Бухарест)

М-28 Одеса - Южне - М-14 (Об’їзд м. Одеси)

Орієнтований час заборони руху 12 години. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.

Цілодобово працює єдиний контакт-центр: +38 067 400 60 80.

Водіїв закликають за можливості не виїджати без нагальної потреби.

Поліція опублікувала відео, на якому одну з автівок витягують зі снігу, а навколо сильна хуртовина.