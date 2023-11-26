У суботу, 25-го листопада, Світловодська громада зустріла свого Героя, загиблого захисника України, Валерія Володимировича Василенко, який повернувся додому "на щиті".

22 листопада 2023 року захисник загинув від гострої серцево-судинної недостатності. А 24-го листопада 2023 року зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко, не витримавши скорботи за сином. Про це повідомляє Світловодська міська територіальна громада.

На центральній площі міста зібралися рідні, друзі, побратими, земляки та ті, хто просто знав Валерія, аби разом помолитися та вшанувати останню земну дорогу Валерія Володимировича. Проводжали захисника, схиливши в скорботі голови, з квітами та схиливши коліна.

Стійкістю та силою наших воїнів захоплюється весь світ. Та, на жаль, не всі вони повертаються додому живими. Безжальна та жорстока війна забирає найкращих захисників України. Ми втратили ще одного сина. Дуже важко сприймати втрату наших захисників, важко знаходити слова підтримки для рідних.

Поховали захисника на місцевому кладовищі разом із матір’ю, одночасно, під гімн нашої держави, яку так віддано захищав Валерій.