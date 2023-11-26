Тривають бої за промзону на півдні Авдіївки Донецької області. Про це повідомляє повідомляє український військовий паблік DeepState.

Росіяни продовжують тиск на промку із застосуванням танків та піхоти. Їх панцери розбирають залишки будівель у західній частині району. На ворожі кадри потрапив момент відходу значного числа наших бійців в бік приватного сектору.

Ми писали раніше, що втрата промки буде питанням часу. Пояснення: найболючішим є не сама промка, а факт пробиття оборони там, яке відбулося орієнтовно на початку листопада.

За попередньою інформацію рашисти ще не зайняли промку цілком і їх воєнкори пишуть передчасні заяви.

З негативного, на більшості відео ураження ворожої техніки - арта та fpv. Схоже, що західні партнери не можуть забезпечити достатньою кількістю протитанкових засобів, тому за fpv майбутнє.

Сили оборони України роблять усе можливе, але окупанти мають щонайменше п'ятикратну перевагу в живій силі та значну перевагу в техніці.

Авдіївський відтинок - противник веде активні штурмові дії південніше Новокалинового, має частковий успіх. Ворог вів штурмові дії у Степовому, авангард зумів дійти до західних околиць села, але вдалі стабілізаційні заходи СОУ виправили ситуацію.

Окупанти лізли до АКХЗ щонайменше один раз. Південніше фільтрувальної станції ворог мав частковий успіх. Така ж ситуація і на промці на півдні Авдіївки, росіянам вдалося просунутися.

Ворог продовжує штурми північніше Водяного, в основному задіяна піхота. Щодня ворог лізе в Первомайське зі сторони Пісків і щодня успіху не має.

Зведення на фронті станом на кінець доби 25 листопада

Біломосковський, Сіверський та Білгородський відтинки - без змін.

- без змін. Сватівський відтинок - росіяни наступають біля Лиману Першого та Синьківки. В останній намагаються закріпитися, бої тривають. На жаль, московитам вдалося відновити втрачені позиції біля Іванівки.

- росіяни наступають біля Лиману Першого та Синьківки. В останній намагаються закріпитися, бої тривають. На жаль, московитам вдалося відновити втрачені позиції біля Іванівки. Бахмутський напрямок - ворог веде наступальні дії на околицях Хромового та по трасі з Бахмута на Іванівське. Тривають спроби ворога покращити своє тактичне положення біля Кліщіївки та Андріївки.

- ворог веде наступальні дії на околицях Хромового та по трасі з Бахмута на Іванівське. Тривають спроби ворога покращити своє тактичне положення біля Кліщіївки та Андріївки. Бердянський відтинок — без змін.

— без змін. Запорізький відтинок - важка ситуація південніше Роботиного. Важка для обох сторін.

- важка ситуація південніше Роботиного. Важка для обох сторін. Таврійський відтинок - без змін. Кацапи продовжують бити КАБами та артою по Кринках, але морська піхота продовжує утримання плацдарму.

Аналітична записка

Ворог продовжує наступати на багатьох ділянках, більшість атак відбивається, але не всі. Останнім часом з'являється і позитивна для нас динаміка.

Росіяни частіше йдуть "у відкази", дещо частіше стали здаватися в полон, їм важче зібрати штурмові групи та їх вмотивувати. Але радіти зарано, так як загальна чисельність військ дозволяє мати стабільний потік особового складу штурмів позицій СОУ. Ворог на повному серйозі планував на день "єдінєнія" 4 листопада взяти Авдіївку.

Дуже важливе для нашої боротьби є рішення створити робочу групу з будівництва фортифікаційних споруд за участі Міноборони та Міністерство цифрової трансформації. У планах групи - змінити підхід до їхнього будівництва.

Ворог є, мабуть, кращим у світі фахівцем з інженерки і СОУ не повинні відставати. Сподіваємося це нарешті змінить той плачевний стан нашої інженерно-фортифікаційної стратегії.