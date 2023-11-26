В Україні знову вирує негода. Через сильні пориви вітру без світла залишилися 60 населених пунктів. Найбільше - в Миколаївській та Одеській областях, повідомляє Міністерство енергетики.

Через негоду, технологічні порушення та бойові дії без світла - 529 населених пунктів. Планові відключення побутових споживачів не передбачаються!

Через погіршення погодних умов (сильний вітер, хуртовини) впродовж дня можливі проблеми зі світлом на Київщині, Черкащині, у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях.

Миколаївська область. Через негоду в області знеструмлено 19 населених пунктів, з них 4 – частково, всього майже 6 тисяч абонентів. Ведуться посилені роботи з усунення пошкоджень.

Одеська область. Через несприятливі погодні умови без світла 16 населених пунктів - це майже 29 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Київ. Вчора було виявлено задимлення на одній з підстанцій Києва. Для усунення наслідків підстанцію було відключено. Без світла тимчасово залишалися 44 багатоповерхівки та 75 приватних осель. Всіх заживили за резервними лініями.

Також усіх споживачів, які були знеструмлені зранку через вчорашні атаки окупантів, заживлено. Наразі відключень немає.

Київська область. Внаслідок атаки дронів напередодні відключалися магістральні лінії електропередачі, які було виведено в ремонт. Без знеструмлення споживачів.

Також через повалення електроопори відключалася повітряна лінія 110 кВ, у результаті чого була знеструмлена підстанція оператора системи розподілу - без світла залишалося одне з місцевих промислових підприємств та побутові споживачі.

Донецька область. Через бойові дії вночі знеструмлено 40 населених пунктів (17,8 тисячі точок обліку). Ведуться роботи з усунення пошкоджень. За добу заживлено 4 населених пункти, які постраждали від обстрілів - це майже 5 тисяч абонентів.

Дніпропетровська область. З технологічних причин відключено 6 повітряних ліній, це - 2,1 тисячі споживачів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Запорізька область. Через несприятливі погодні умови без світла залишились 35 населених пунктів (11,5 тисячі споживачів). За добу енергетики заживили 31 населений пункт - 7,8 тисячі абонентів. Також ведуться роботи з підключення електроенергії 14 населеним пунктам (4,9 тисячі клієнтів), які знеструмлені з технологічних причин.

Кіровоградська область. З технологічних причин були знеструмлені 3 лінії електропередачі, 2 з них уже підключено. Без світла залишається 1 населений пункт (254 клієнти), ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Сумська область. В області через бойові дії без електропостачання 72 населених пункти - це 8,8 тисячі абонентів. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Внаслідок артобстрілу було пошкоджено газопровід низького тиску в одному із сіл.

Харківська область. Через бойові дії знеструмлено повітряну лінію – без світла лишилися майже 700 абонентів.

Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, рух трасою Одеса-Рені заборонений через снігопад.