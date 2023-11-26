Мер Львова Андій Садовий польською мовою закликав поляків припинити "ганебну блокаду України". Відповідний допис політик зробив у Facebook.

Наші польські друзі мають повернутися до реальності. Увесь ваш гігантський внесок у перемогу України у цій війні заперечується групою маргіналів, які блокують гуманітарні поставки країні, яка вже другий рік захищає свою незалежність та безпеку Європи. Чи має Польща мужність, політичну волю та громадянські інструменти припинити цю ганебну блокаду України? Ціна занадто висока.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

23 листопада поляки, як і погрожували, заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною - "Медика-Шегіні". Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Учасники блокади обіцяцють не блокувати рух для легкових автомобілів, автобусів, цистерн з пальним, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу, тварин чи вантажі, які швидко псуються.

Польські перевізники вимагають повернути дозволи на комерційні перевезення для України з боку країн ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС у митній сфері.