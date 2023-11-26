Військове крило ХАМАСу (бригади Ізадіна аль-Кассама) заявило про ліквідацією ізраїльською армією своїх чотирьох командирів у Секторі Гази. Серед них командир Північної бригади Ахмад аль-Гандур. Про це повідомив телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на заяву ХАМАСу. Обставини їхньої смерті невідомі.

З ранку 24 листопада діє чотириденна угода між Ізраїлем та ХАМАСом про тимчасове припинення бойових дій з метою звільнення заручників.

Обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну у порушенні умов угоди. Ізраїль повідомляв про затримки у передачі заручників, бойовики про вбивства членів ХАМАСу.

У жовтні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вказував, що мета наземної операції в Секторі Гази - повне знищення ХАМАСу.