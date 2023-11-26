У Секторі Гази ліквідували чотирьох командирів військового крила ХАМАСу [ Редагувати ]
Військове крило ХАМАСу (бригади Ізадіна аль-Кассама) заявило про ліквідацією ізраїльською армією своїх чотирьох командирів у Секторі Гази. Серед них командир Північної бригади Ахмад аль-Гандур. Про це повідомив телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на заяву ХАМАСу. Обставини їхньої смерті невідомі.
З ранку 24 листопада діє чотириденна угода між Ізраїлем та ХАМАСом про тимчасове припинення бойових дій з метою звільнення заручників.
Обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну у порушенні умов угоди. Ізраїль повідомляв про затримки у передачі заручників, бойовики про вбивства членів ХАМАСу.
У жовтні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вказував, що мета наземної операції в Секторі Гази - повне знищення ХАМАСу.
по темі
Міністр оборони Йоав Галант повідомив, що організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази, і терористи тікають на південь
Лідер бойовиків з угруповання ХАМАС Яхья Сінвар перебуває в оточенні в бункері
Терористична організація ХАМАС повідомила, що передала Червоному Хресту 13 ізраїльських та 7 іноземних заручників для їхнього звільнення
Після завершення припинення вогню з угрупованням ХАМАС, ізраїльські військові відразу ж поновлять бойові операції у секторі Гази
. Натомість міжнародні союзники, і зокрема Сполучені Штати, вважають: термін режиму припинення вогню можна розширити, якщо достатньо натиснути на ХАМАС