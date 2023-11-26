росія перемістила свої комплекси С-400 з Калінінграда до зони бойових дій - Міноборони Британії [ Редагувати ]
росія, ймовірно, перемістила свої стратегічні комплекси ППО С-400 "Тріумф" з Калінінграда до зони бойових дій в Україні. Про це повідомляється у щоденному зведенні Міноборони Великої Британії.
Незвичайні переміщення російської авіації дозволяють припустити, що росія перекинула системи ППО зі свого анклаву, щоб заповнити втрати [цих систем] на українському фронті.
Передислокація С-400 з Калінінграда, який з трьох сторін межує з державами-членами НАТО, свідчить про "надмірне навантаження", яке війна чинить на деякі ключові комплекси озброєнь росії.
У вересні повідомлялося про знищення комплексу С-400 в окупованому Криму. На початку жовтня повідомлялося про удар дронами по "Тріумф" у Білгородській області. Тоді наголошувалось, що це другий знищений С-400 за місяць.
Зенітна ракетна система С-400 "Тріумф" - найновіше російське ППО, призначене для збиття літаків і ракет.
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