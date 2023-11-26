Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон наступного тижня планує відвідати Туреччину, щоб вимагати дотримання санкцій проти росії та палестинського руху ХАМАС. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

США очікують, що офіційна Анкара підтримає односторонні санкції проти російських компаній, а також не допомагатиме в їхньому обході.

Серед іншого Браян Нельсон планує обговорити питання, чому російські морські судна та літаки продовжують отримувати послуги у Туреччині.

Нельсон також вимагатиме від турецької влади дотримання санкцій проти ХАМАСу. Цей рух визнаний терористичним у США та Євросоюзі, але Туреччина його таким не вважає.

У жовтні Мін'юст США запровадив санкції проти компанії Trend GYO, що базується в Туреччині. Відомство стверджує, що компанія входить до "інвестиційного портфелю ХАМАСу".

Після початку російського збройного вторгнення в Україну Туреччина відмовилась приєднуватись до антиросійських санкцій з боку США та ЄС, пояснюючи це необхідністю підтримувати відносини з рф.

При цьому, як писав Bloomberg з посиланням на турецького чиновника, у березні Туреччина припинила транзит заборонених ЄС та США товарів до росії. Публічно про це рішення не оголошувалось.

Нагадаємо, у жовтні США запровадили санкції проти 42 китайських компаній за підтримку російського ВПК.