США вимагатимуть від Туреччини дотримання санкцій проти росії - Bloomberg [ Редагувати ]
Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон наступного тижня планує відвідати Туреччину, щоб вимагати дотримання санкцій проти росії та палестинського руху ХАМАС. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
США очікують, що офіційна Анкара підтримає односторонні санкції проти російських компаній, а також не допомагатиме в їхньому обході.
Серед іншого Браян Нельсон планує обговорити питання, чому російські морські судна та літаки продовжують отримувати послуги у Туреччині.
Нельсон також вимагатиме від турецької влади дотримання санкцій проти ХАМАСу. Цей рух визнаний терористичним у США та Євросоюзі, але Туреччина його таким не вважає.
У жовтні Мін'юст США запровадив санкції проти компанії Trend GYO, що базується в Туреччині. Відомство стверджує, що компанія входить до "інвестиційного портфелю ХАМАСу".
Після початку російського збройного вторгнення в Україну Туреччина відмовилась приєднуватись до антиросійських санкцій з боку США та ЄС, пояснюючи це необхідністю підтримувати відносини з рф.
При цьому, як писав Bloomberg з посиланням на турецького чиновника, у березні Туреччина припинила транзит заборонених ЄС та США товарів до росії. Публічно про це рішення не оголошувалось.
Нагадаємо, у жовтні США запровадили санкції проти 42 китайських компаній за підтримку російського ВПК.
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