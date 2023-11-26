У шведському Естерсунді, де проходить Кубок світу з біатлону, відбулась дебютна індивідуальна гонка сезону 2023/24. Першими на старт у неділю, 26 листопада, вийшли жінки.

Збірну України представили Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Ірина Петренко та Любов Кип'яченкова.

Загалом учасниками гонки стала 101 спортсменка. Останньою серед всіх біатлоністок стартувала українка Любов Кип'яченкова.

Анна Кривонос фінішувала 40-ю, це найкращий її результат у кар'єрі на рівні особистих гонок Кубка світу.

Анастасія Меркушина закінчила гонку з четвертим найгіршим результатом у кар'єрі - на 83-му місці.

Христина Дмитренко фінішувала 43-ю. Це був перший особистий старт Дмитренко у кар'єрі на рівні Кубка світу.

Ірина Петренко повторила результат Кривонос і Дмитренко у стрільбі, зробивши дві хиби, однак була найшвидшою серед українок на дистанції ,тож показала найкращий результат у жіночій збірній - 22-е місце.

Любов Кип'яченкова, яка стартувала останньою, також не закрила дві мішені, закінчивши індивідуальну гонку 48-ю.

Перемогу у гонці здобула італійка Ліза Віттоцці. Німкеня Франциска Пройс програла їй лише 0,1 секунди. У ТОП-6 фінішували одразу три біатлоністки з ФРН.

Кубок світу. Естерсунд (Швеція). Індивідуальна гонка. Жінки

1. Ліза Віттоцці (0+0+1+0) 44:03,9

2. Франциска Пройсс (0+0+0+0) +0,1

3. Ванесса Фогт (0+0+0+0) +10,1

....

22. Ірина Петренко (0+1+0+1) +3:00,6

40. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:08,2

43. Христина Дмитренко (1+0+0+1) +4:15,6

48. Любов Кип'яченкова (0+1+0+1) +4:34,6

83. Анастасія Меркушина (1+0+2+2) +7:55,9