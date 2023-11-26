Потужний вітер, хуртовини та замети: в Україну суне сніговий шторм [ Редагувати ]
У понеділок, 27 листопада, в Україні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), вночі та вранці (крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей) - 25-30 м/с. Очікуються хуртовини (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Про це попереджає ДСНС України.
У Київській, Кіровоградській і Полтавській областях очікується значний сніг (І рівень небезпечності, жовтий), у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях - сильний сніг, снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області 27 листопада буде сильній вітер, пориви північно-західного вітру сягатимуть 17-22 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі та вранці пориви вітру свгятимуть 25 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Вночі очікується значний снігопад, у східних районах - сильний сніг, снігові замети. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Тим часом на Одещині ліквідовують наслідки негоди. Рятувальники продовжують звільняти автомобілі з снігових заметів.
Зі снігової пастки вилучили 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин "Швидкої допомоги". Рух трасою М15 (Одеса - Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.
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