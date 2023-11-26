На Одещині всі заклади освіти через негоду перевели на дистанційне навчання [ Редагувати ]
Через негоду всі заклади освіти Одещини перевели на дистанційну форму навчання. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.
Наразі дистанційне навчання оголосили лише на один день, однак у разі ускладнення погодних умов, його можуть продовжити. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково.
В Одеській місраді повідомили, що 27 листопада одеські школи проведуть дистанційні заняття. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі.
Дитячі садочки працюватимуть, але дітей рекомендовано залишити вдома.
У неділю Одещину замело снігом, дме штормовий вітер, а на дорогах ожеледиця. Особливо потерпає південь області. Через негодурух трасою сполученням Київ - Одеса обмежено, а трасою Одеса - Рені забоорнений.
У понеділок сніжний шторм прийде до Києва, тому столична влада закликала перевести дітей на дистанційне навчання.
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