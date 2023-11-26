росіяни продовжують сунути живою силою на Авдіївку. Утім, отримати локальну перемогу ворогу там не вдається. Наші Сили оборони відбивають атаки й не дають росіянам виконати ключові для свого наступу кроки. Намагається противник відновити втрачені позиції й під Бахмутом та активно наступає у напрямках Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Наші воїни вдало протистоять загарбнику.

І саме про роботу штурмовиків біля Кліщіївки - розкаже мій колега воєнкор Ігор Левенок. Його ексклюзивний репортаж далі.

Околиці Кліщіївки. Влітку 2023 року позиції навколо Бахмута стали одним із напрямків українського контрнаступу. У середині вересня цю стратегічну ділянку звільнили українські війська.

Та навіть після звільнення тут тривають тяжкі бої. Російські окупанти хочуть повернути собі втрачені позиції. Усі їхні спроби розбиває активна оборона українських захисників.

Утім, брехлива кремлівська пропаганда вкотре вже безсоромно задурює голови росіян.

И главний на сегодня фронтовый успех - поселок Клещеевка полностью перешел под контроль вооруженных сил росии. Это существенный успех на артемовском направлении. Фронт таким образом стабилизировался.

Воїн ЗСУ:

Кліщіївка як і було, все село - наше. Ні, у саме село вони не зайдуть.

Це підтверджує і мапа DeepState, на якій Кліщіївка позначена як звільнена територія. Сміються і спростовують слова токсичної російської пропагандистки й українські десантники. Вони щодня в районі Кліщіївки не тільки відбивають атаки московитів, а ще й закріплюються на нових позиціях.

Щоб я їй сказав би? Я б їй сказав, що ніякої їхньої "побєди" там не буде. Ми не дамо, щоб вони захопили Кліщіївку, бо Кліщіївка - це Україна.

Боєць на псевдо "Камаз" пояснює, що таке бої в районі Кліщіївки. Це, коли хлопці дрібними групами закріплюються на визначених ділянках. Тримають оборону або створюють невеличкий стартовий майданчик для наступу.

Олександр, позивний "Камаз", десантник 80-ї ОДШБ:

Наша була задача, щоб противник через цю дорогу не прорвався, і чотири чоловічки оборону тримали п'ять днів.

Ось так буденно армійці розповідають про бої у Кліщіївці. Хоча, для Олександра "Камаза" цей бій не був звичайним. То був його перший серйозний бойовий вихід, на якому він зазнав осколкового поранення в ногу.

Я його навіть не відчув, поранення цього, бо я знав, що мені треба зайняти оборону. Я кажу: хлопці, я з вами, я в лікарню ніяку не буду...

Син Олександра нині теж воює на іншому напрямку.

Олександр, позивний "Камаз", десантник 80-ї ОДШБ:

Та він завжди питає, а як узнав оце за моє поранення, то каже: що ти так! А я за ці п'ять днів їм не дзвонив. Оце вчора вийшов на зв'язок, побачив доцю, сім'ю свою побачив по відеозв'язку. Чесно, я під враженнями, і я вчора заплакав, чесно.

росія на Донбас перекидає все нові й нові резерви. Кількість атак окупантів тільки в напрямку Кліщіївки за добу може вимірюватися десятками. Наші захисники обороняються, і переходять до контратак.