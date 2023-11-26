На Херсонщині негода призвела до перебоїв з електропостачання [ Редагувати ]
На Херсонщині, де багато районів перебувають під російським обстрілом, негода призвела до перебоїв з електропостачанням. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через негоду і російські обстріли без світла залишилася низка населених пунктів:
- Станіславська громада.
- Майже вся Бериславська громада.
- Надеждівський старостат Білозерської громади.
- Кам'янка, Краснівка, Свободне, Рівнопілля Кочубеївської громади.
Бригади енергетиків уже працюють над усуненням несправностей. Пізніше очліьник Херсонщини повідомив, що Кочубеївська громада та Микільське - зі світлом.
Також відновлено електропостачання та мобільний звʼязок у населених пунктах Станіславської громади.
Через погіршенням погодних умов жителів Херсонщини закликають не виходити у цей період з дому без нагальної потреби, а водіїв - утриматися від поїздок на далекі відстані.
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