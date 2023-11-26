На Херсонщині, де багато районів перебувають під російським обстрілом, негода призвела до перебоїв з електропостачанням. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через негоду і російські обстріли без світла залишилася низка населених пунктів:

Станіславська громада.

Майже вся Бериславська громада.

Надеждівський старостат Білозерської громади.

Кам'янка, Краснівка, Свободне, Рівнопілля Кочубеївської громади.

Бригади енергетиків уже працюють над усуненням несправностей. Пізніше очліьник Херсонщини повідомив, що Кочубеївська громада та Микільське - зі світлом.

Також відновлено електропостачання та мобільний звʼязок у населених пунктах Станіславської громади.

Через погіршенням погодних умов жителів Херсонщини закликають не виходити у цей період з дому без нагальної потреби, а водіїв - утриматися від поїздок на далекі відстані.