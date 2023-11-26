Ворог постійно обстрілює Нікополь: як виживають жителі у знищених домівках [ Редагувати ]
А минулої ночі росіяни вкотре обстріляли Нікопольщину. Били з артилерії по Марганецькій громаді. Цього разу минулося без постраждалих. Але за неповний тиждень у Нікополі двоє загиблих і троє поранених, пошкоджено понад три десятки будинків. Та, попри небезпеку, місцеві не хочуть їхати з міста. Що змушує їх і далі жити у напівзруйнованих будинках? Розкаже Олена Мендалюк.
Посипалось все. В основному приліт сюди пішов.
Сергій показує наслідки російського удару по його будинку. Снаряд впав у дворі, вибухова хвиля знесла частину стіни, зірвала дах, і всі вікна.
Сергій - житель Нікополя:
Так і будемо жити. Як то кажуть, Бог терпів і нам велів.
Осколки перебили труби газопостачання, обірвали лінії електропередач. Що з автівкою у гаражі, ще не зрозуміло, говорить чоловік, туди не дістатися.
Та найтяжча втрата, зізнається Сергій, цей обстріл забрав життя двох домашніх улюбленців. Два охоронці загинули прямо у будці.
Після першого вибуху сховатися у підвал не встигли, ворожу атаку пересидів у безпечному місці у кімнаті. Коли ж вийшов у двір - побачив усі наслідки чергового терору.
Сергій - житель Нікополя:
Дуже сильний удар був, ми забігли в дальню кімнату. Чуємо другий вихід, і скло посипалося. Дивимося, скла дуже багато, і дивимося, що до сусіда прилетіло.
За не повний тиждень у Нікополі через ворожі обстріли загинула одна людина, ще щонайменше троє було поранено. Понівечено близько двох десятків будинків.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
Ствольна у всіх її різновидностях: 122, 152 міномети, БПЛА скиди, камікадзе - це все є, все це вони застосовують. Знову ж таки застосування йде по міській забудові, по сільській забудові.
Та навіть з побитих рідних домівок - нікопольці не хочуть виїжджати. От до прикладу Сергій, пів будинку зруйновано, але він міста, каже, не покине.
Сергій - житель Нікополя:
Не хочу, я тут родився. Там времянка є в мене. Плитку не викинув, дровами можна топити. Якось перебудемо.
Люди залишаються жити під обстрілами. Тому комунальники якомога швидше намагаються ліквідувати наслідки чергового обстрілу.
Листами-ОСБ закривають вибиті вікна. Зірвані дахи перекривають плівкою, де можливо закривають шифером, а електрики та газовики лагодять перебиті комунікації.
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