У Київській області прийняли рішення перевести школи на дистанційний формат навчання, у понеділок, 27 листопада. Усе через погіршення погоди.

Таке рішення ухвалили на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

"Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги", - йдеться у повідомленні.

При цьому жителів регіону закликали у разі можливості залишитися вдома.