Куп'янськ - одна із найважливіших задач ворога - "Сталевий кордон" [ Редагувати ]
Куп'янськ - одна із найважливіших задач ворога. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив підполковник, начальник пресслужби 15-го прикордонного загону, штурмова бригада "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
"Наразі атаки ворога відбуваються по-різному. Зазвичай, це групи від 20 до 30 військовослужбовців озброєних, іноді бувають з підтримкою (на бронетехніці), іноді - без. Все залежить від погодніх умов. Зараз умови несприятливі, тому ворог менше використовує броньовану техніку під час проведення штурмів. Найбільш гостра обстановка, якщо брати саме Куп'янський напрямок, це - Синьківка. Ворог намагається зі сторони Синьківки зайти на територію Куп'янська, але в нього це не виходить. За минулу добу тут відбулось 3 бойових зіткнення, усі 3 були відбиті нашими силами", - зазначив Шевцов.
Він додав: "Ворог підтягує сили звідки може, тому що для них зараз Куп'янський напрямок - один із важливих напрямків, одна із важливіших задач. Вони усіма силами намагаються це здійснити".
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