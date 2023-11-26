Червоний Хрест прийняв 17 заручників, звільнених у неділю з полону в Секторі Газа. Це вже третя група людей, звільнених із полону ХАМАСу.

До групи з 17 осіб входять як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни, повідомили в ЦАХАЛі.

Ця група є частиною запланованого третього обміну заручників, яких утримують у Секторі Гази, на палестинських в'язнів, що відбувається в рамках чотириденного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Російські ЗМІ повідомляють, що одним зі звільнених заручників є громадянин росії.