ХАМАС звільнив ще 17 заручників - військові Ізраїлю [ Редагувати ]
Червоний Хрест прийняв 17 заручників, звільнених у неділю з полону в Секторі Газа. Це вже третя група людей, звільнених із полону ХАМАСу.
До групи з 17 осіб входять як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни, повідомили в ЦАХАЛі.
Ця група є частиною запланованого третього обміну заручників, яких утримують у Секторі Гази, на палестинських в'язнів, що відбувається в рамках чотириденного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.
Російські ЗМІ повідомляють, що одним зі звільнених заручників є громадянин росії.
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