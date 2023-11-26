Стрімке подорожчання автогазу в Україні: експерт пояснив тенденцію [ Редагувати ]
Основна причина росту цін на автогаз - логістика. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.
"В першу чергу, це - логістика. Те, що перекриті деякі пункти проїзду, де проїжджали фури, а частина газу перевозилась фурами саме через польський кордон, то відбуваються затримки та подорожчання. Але, в той же час, споживання автогазу в Україні це лише 20% автівок, при чому ті ж самі автівки можуть їздити і на бензині. В свою чергу бензин "впав" і ціна на нафту падає, тому ніякої катастрофи не сталось і не станеться, на мою думку", - зазначив Гетьман.
Він додав: "Бензин падає набагато неохочіше, ніж зростає. Але були падіння його і близько року тому, це відбуватиметься і зараз. Наступні два-три тижні ціни вже почнуть падати, бо ціна нафти на міжнародному ринку зменшилась від 90 доларів за баррель до 80 і продовжує падати".
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