Автогаз дорожчає та зникає з АЗС: чи можна заправитися [ Редагувати ]
Автогаз дорожчає. За останні два тижні ціна на цей вид пального підскочила на сорок відсотків. Ба більше, пропан-бутан на деяких АЗС в дефіциті. І його там відпускають по талонах.
Чи легко заправитися автогазом? Перевіряли мої колеги в Рівному та в Ужгороді.
Я зранку їду по 34. В обід вже їду, дивлюся - 34,20. Ага. Їду ще далі - 34,50.
Ще вчора рівнянин Станіслав заправляв свою автівку газом по 34 з половиною гривні, а сьогодні цінник додав сорок копійок.
Станіслав, житель Рівного:
Я проїжджав на 500 гривень там сто кілометрів. Зараз я проїжджаю - 70-60. Відчувається. Б'є по карману. Як я заправлявся по 25, а зараз по 35, і гаманець зразу худне, то відчувається.
Автогаз у Рівному, нарікають водії, безупинно дорожчає впродовж останніх двох тижнів. Ще трохи і їздити на ньому, кажуть, стане невигідно.
Станіслав, житель Рівного:
Виходить, сім км на бензині й там десять км на газі, якщо порахувати, то те три гривні кілометр, і те три гривні кілометр. Виходить те саме, що на бензині, що на газу.
Ціни на автогаз й надалі будуть зростати, кажуть оператори ринку. У цій мережі АЗС пропан-бутан завозять автотранспортом з Європи. І це зараз проблемно - через блокування на кордоні. Якщо раніше газовози прямували через Польщу, то тепер роблять гак у понад тисячу кілометрів.
Олег Хомич, комерційний директор мережі АЗС:
Нам невигідно підіймати ціну, але є два варіанти: або не буде газу взагалі, або буде ціна, яка буде відповідати ринковим затратам. Що б ви розуміли: націнка на цей газ, що зараз є - це одна гривня 20 копійок. Ціна виросла десь приблизно на 15 відсотків, і вона буде, на превеликий жаль, продовжувати ще рости.
Дефіцит, пояснюють фахівці, торкнувся не лише Рівненщини, а й всієї України. Через це ціни на нього повзуть вгору. А на деяких заправках - він взагалі потроху зникає.
Іван Яремчук, заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної військової адміністрації:
Є випадки, що на деяких АЗС - відсутній газ. Є випадки, коли деякі АЗС продають газ тільки за талонами. На сьогодні - 35-37 гривень ціна газу. Порівняно з жовтнем, ціна подорожчала майже на 40 відсотків на газ. Як тільки кордон розблокується, а це важко нам спрогнозувати, ціна суттєво зменшиться.
А от з бензином та дизелем ситуація краща - дефіциту немає, а ціни - навіть знижуються. На рівненських заправках літр 95 днями здешевшав на гривню. Сергій поки ще заправляється скрапленим газом, але каже: ціна шокує.
Сергій, житель Рівного:
Бомба-ракета. Це мені треба на 600 гривень заправить, щоб сто кілометрів проїхати. І шо ми можемо сказати, кому писати, кому дзвонити. Я ще прикину, як воно, що воно, до чого. Якщо дешевше буде на бензині, то буду переходить на бензин.
В Ужгороді - ситуація з автогазом дещо краща. Юріс зміг легко заправитися пропан-бутаном. Без суттєвих черг чи обмежень до повного бака. Але каже: про дефіцит газу вже добре знає.
Юріс - житель Ужгорода:
Нема постачання. Заправлятися треба, чекаємо, поки рішиться це питання, і зможемо далі їздити спокійно. Газом не можна запастися, якщо є, то є. Завжди є запас бензину.
Водій бензовоза пан Сергій щойно привіз пальне з Польщі. Їде додому відпочивати, бо наступна поїздка в Європу буде не скоро. Ця поїздка, каже, була дуже важкою.
Сергій - водій бензовоза:
10 днів мінімум, 12 днів я вже зараз вдома, не можемо виїхати у Словаччину. Раніше було 3-4, то ще можна було миритися.
Через польські протести проблема для фур не тільки із в'їздом в Україну. Неможливо і виїхати. Водії реєструються через електронну чергу. Так, на терміналі Закарпаття в очікуванні виїзду майже 4 тисячі вантажівок. Всі ринули сюди, знову ж таки через протести у Польщі. І якщо на виїзд із Європи бензовози мають перевагу, їх пропускають без черги, то на в'їзді вони порожні, тому чекають, як усі.
Сергій - водій бензовоза:
Є черга - то для бензовозів катастрофа. Зараз всі, ті шо мали іти на Польщу, їдуть сюди, на Ужгород. І є черга для бензовозів, то взагалі нереально.
Змінилася логістика, а значить і ціна. І ужгородським водіям вона аж ніяк не до вподоби. Кажуть, газ вже майже на рівні з бензином.
Валерій - житель Ужгорода:
Я знаю, що він подорожчав на 6 грн.
Подекуди ціни ще вищі. АЗС, аби не втратити клієнтів, влаштували Чорну п'ятницю. Пальне продають вже другий день по 30 гривень за літр. Але акція завершується, і ціни кажуть зростуть.
Світлана Ковач - адміністраторка АЗС:
Незначне подорожчання обумовлене тим, що є проблеми із логістикою, приходиться робити певний круг для того, щоб завести пальне. І незначне подорожчання на європейському ринку.
Якщо ситуація із логістикою владнається, то є сподівання, що зростання ціни зупиниться, і вона знизиться. Та от коли це станеться, можна тільки здогадуватися.
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