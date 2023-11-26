У Харкові запустили поїзд-кухню. Він обладнаний усім необхідним, щоб доїхати у найбільш віддалені міста України, і кілька днів готувати там обіди для тих, хто цього найбільше потребує. У потязі є запас продуктів на кілька тисяч порцій. Його створили українські залізничники за допомогою фонду Говард Баффета.

Перший рейс до прифронтових територій Харків та Ізюма зустрічала Світлана Шекера.

Олексій Шпіонов, шеф-кухар:

Готуємо смажену картоплю, індичку з журавлиним соусом, квашену капусту і на десерт - пиріг із гарбуза з яблучним пюре.

І все це прямо у вагоні поїзда, який прибув з Києва. Поки їхали зі столиці до Харкова, встигли спекти ці дві велетенські індички.

Ігор Бойко, су-шеф:

Одна індичка, вага індички 25 кг. Цю індичку ми готували на 120°, 5 годин, і потім вона приготувалася, і треба зробити скоринку 200°, змащуємо медом, десь 15 хв, і все.

Далі прямо у вагоні їжу розкладають у коробки, які потім роздадуть людям.

Першу індичку винесли й розрізали на пероні харківського вокзалу. Майже тисячу коробок з обідами роздали волонтерам і співробітникам "Укрзалізниці", які забезпечували її роботу в найважчі часи.

Людмила, співробітниця "Укрзалізниці":

Я працюю експедитором в дорожно-поштовій експедиції. - Де будете смакувати? - Мабуть, тут.

Цей поїзд розробили українські залізничники на кошти американських благодійників.

Артур Бойченко, представник "Укрзалізниці", координатор проєкту:

Це звичайний пасажирський вагон, котрий був, скажемо так, відставлений від експлуатації, ми його відремонтували, поставили на колеса, як то кажуть, а всередині вже він був переобладнаний.

Олексій Шпіонов, шеф-кухар:

Цей поїзд - це весь поїзд-кухня. Він має 6 вагонів. На борту у нас є вагон з водою, вагон з генератором, вагон з холодильниками-рефрижераторами, у нас є 2 вагони - це лише кухня і нічого більше. Вагон, де можуть люди відпочивати й готуватися до роботи. Помитися, тут є своя душова кабіна, своя пральна машина.

Потяг завжди заправлений і готовий за день дістатися в будь-яку точку країни. Потужні генератори, морозильні камери з продуктами, великий запас води й дизелю. Його обслуговують 14 кухарів і 7 залізничників.

Артур Бойченко, представник Укрзалізниці, координатор проєкту:

Це щонайменше 10 тисяч порцій на добу. Поїзд має автономність - це від 5 до 7 днів, тиждень поїзд може працювати автономно.

Тож поїзд вирушає туди, де найбільш скрутно. Наступна зупинка - місто Ізюм. Везуть майже тисячу порцій.

Світлана Шекера, кореспондентка:

З міркувань безпеки, людей саме сюди, на вокзал, до поїзда, не запрошували. Розфасовані обіди завантажать на авто та розвезуть по Ізюму.

Тут теж розрізають індичку для ізюмських залізничників.

- Вас пригостили сьогодні. Які відчуття? Які емоції? - Чудові. Це треба десь присісти й попрацювати тепер. - Ви на залізниці працюєте? - Так. - А ким? - Електромонтером. - Важко зараз працювати? - Важко, людей не хватає.

А ще порції роздали комунальникам, дітям із малозабезпечних сімей і літнім людям.

Валерій Марченко, Ізюмський міський голова:

Ізюм був пів року в окупації. Ізюм - дуже постраждав. І самі будівлі, і люди. Вже понад рік як пройшло визволення, але при тих руйнуваннях, при тому, що тут до визволення творилося, ми ще не стали, так сказати, на цивільні рейки.

Тут, у терцентрі, живе 28 пенсіонерів, які потребують допомоги.

Євген Кривошеєв, підопічний територіального центру:

Смачно. Здається, це пташина, чи індик, чи качка. Індичка. Таке приємне, радісне відчуття. І турботливість ця є. Це свідчить про те, що не байдужі до наших.

Деякі з цих людей після обстрілів Ізюма залишилися без своїх хат і без рідних. Тож для них такі гостинці - справжня подія.

Зоя Різніченко, підопічна територіального центру:

Смачно. Я знаю, що у них там День подяки, я знаю, що вони їдять індичку. Хотілося б там побути.

Після першого рейсу вагон технічно допрацюють. І будуть далі їздити туди, де допомоги чекають найбільше.