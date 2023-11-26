Марафон проти насильства. В Ірпені стартував масштабний забіг заради підтримки українців, які постраждали або досі страждають від тиранії, зокрема, з боку російських окупантів.

За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, в Україні працюють одинадцять Центрів допомоги врятованим, де можна і порадитись, і отримати допомогу.

Як стартував забіг і кому передали естафету - бачив Михайло Манилюк.

На центральній площі Ірпеня, попри холод, зібралися дорослі й діти. Усі вони сьогодні долатимуть дистанцію.

Василь, учасник забігу:

Ціле життя спортом займаюсь, дітей цього вчу. Я вчитель фізкультури. І діти беруть участь, і я. - Скільки Вам років? - Шістдесят. - Сьогодні до перемоги? - До перемоги обов'язково!

Найкоротший шлях - двісті метрів, найдовший - шість кілометрів. Віталій з окупованого Лисичанська бігтиме заради усіх, хто зараз змушений жити там, де рашисти диктують свої правила!

Віталій, учасник забігу:

Це геноцид. Це знищення нації й взагалі це не по-людськи. Я переїхав сюди, відновлював тут об'єкт інфраструктури, і залишився поки тут. Додому повернемось, будемо відновлювати, будемо робити теж саме, що й на Київщині.

Сьогоднішній забіг приурочений до Міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства", як солідарний прояв небайдужості до постраждалих українців, які пережили або й досі страждають від тортур!

Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:

Настільки ненавиджу російських злочинців! І настільки безпомічним відчуваєш себе, коли ти розумієш, що люди в окупації, і коли ти дізнаєшся про злочини, які скоюються над дітьми, над дорослими, над жінками - це повішання, це знущання, це сексуальне насильство.

В умовах війни випадків насильства в України значно побільшало! Страждають не лише жінки, а й чоловіки. Фахівці радять у жодному разі не мовчати, адже мовчання - це ризик для вашого здоров'я і, навіть, життя!

Альона Черняк, начальник відділу гарячої лінії 1547:

Якщо вони зателефонують на гарячу лінію 1547, то вони можуть почути свої алгоритми дій, і обов'язково, при можливості, зареєструвати звернення до органів виконавчої влади.

Тим часом півтори тисячі учасників, які зібралися в Ірпені, розпочинають забіг!

Хтось вирішив бігти аж до фінішу, а хтось не розрахував свої сили й був змушений повернутися раніше!

Олександр, учасник забігу:

Прибіг. Один кілометр подолав. Супер. Згадав, як то було колись. Я щасливий. Ми єдині, ми всі разом. І разом до перемоги!

Естафету забігу ірпінці передали іншим містам України та представникам української діаспори в Чикаго.

Володимир Заболотовський, директор представництва американського благодійного фонду:

Самі американці з волонтерами нашого фонду приїжджають в Україну, і ми їх доправляємо до лінії фронту, і вони мають можливість на власні очі бачити, що відбувається, що несе цей агресор. Вони не перестануть допомагати.

Усі учасники забігу могли добровільно задонатити. Зібрані гроші передадуть українцям, які постраждали внаслідок насильства.