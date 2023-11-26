У Фінляндії впевнені: тиск на кордон - це помста росії за вступ країни до НАТО.

Фінляндія погрожує повністю закрити суходільний кордон з росією. Причиною стало те, що російські прикордонники навмисне пропускають "шукачів притулку", не перевіряючи документи. Через це Гельсінкі звинуватили москву у спробах дестабілізації ситуації в країні.

Зовнішні рубежі країни відтепер охоронятимуть НАТО, ЄС та співробітники агенції Frontex. Тетяна Логунова розкаже деталі.

Перетин заборонено. Цього тижня Фінляндія закрила майже всі пункти пропуску на сухопутному кордоні з росією. З восьми працює один, і той лише чотири години на добу. Дістатися до нього з росії - найважче, ніж до усіх інших.

Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії:

Перетнути кордон та подати прохання про надання міжнародного захисту відтепер можна будетільки на прикордонному пункті "Райя-Йоосеппі" в самій північній частині Фінляндії. Ми вважаємо ці заходи необхідними для захисту Фінляндії та нашої національної безпеки. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал росії. Це має припинитися.

Кордон фіни закривали поетапно. Чотири пункти пропуску минулого тижня, ще три цього. Усе - через наплив нелегальних мігрантів з Іраку, Сомалі та Ємену, яких російські прикордонники почали пропускати без необхідних документів.

Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії:

Для нас наразі це не питання шукачів притулку. Це питання гібридної атаки та національної безпеки. В разі необхідності Фінляндія готова вжити подальших заходів відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов'язань.

Масово прибувати до Фінляндії шукачі притулку почали кілька місяців тому. Одних - організовано підвозили до кордону на мінібусах, інші - прибували на пункти пропуску велосипедами або пішки. Восени кількість мігрантів без в'їзних документів різко зросла.

Юссі Ванніка, прикордонник:

У понеділок було 39, в середу - 75. Вчора було відносно спокійно, а сьогодні перетнути кордон спробували близько сотні нелегальних мігрантів.

Рішення Фінляндії закрити кордон підтримали європейські країни. Передусім ті, що кілька років тому намагалися стримати організований потік нелегальних мігрантів з білорусі. Тоді біженців, як гібридну зброю, використовував мінськ. Тепер теж саме робить москва.

Евіка Сіліня, прем'єр-міністр Латвії:

Ми повинні розуміти, що йдеться не про шукачів притулку, це гібридні атаки з боку росії та білорусі. Нашим сусідом є білорусь, і свого часу нам теж довелося ухвалювати важкі рішення. Але ми є зовнішнім кордоном ЄС, і ми відповідальні за його захист.

Анджей Дуда, президент Польщі:

На кордоні з росією Фінляндія переживає явище, з яким ми мали справу у 2021 році. Іншими словами, це гібридна атака на фінський кордон, яка здійснюється шляхом підвозу груп мігрантів. Це дуже неприємна і складна ситуація.

Допомогу пообіцяло прикордонне агентство Європейського Союзу. Frontex направить на фінсько-російський кордон свій персонал та патрульні машини. Офіцери почнуть роботу вже наступного тижня.

У Фінляндії впевнені: тиск на кордон - це помста росії за вступ країни до НАТО. І не збираються вести з москвою жодних політичних переговорів. Контакти на урядовому рівні припинилися після повномасштабного нападу росії на Україну. І не відновляться, допоки триває війна.