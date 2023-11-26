Австрія виділить майже 4 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine [ Редагувати ]
Уряд Австрії ухвалив рішення виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австрії у Twitter.
"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про Голодомор, рукотворний голод, унаслідок якого 90 років тому загинули мільйони українців", - ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Австрія знову заявляє, що продовольство ніколи не має бути зброєю.
"Австрія обіцяє виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України", щоб зробити внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.
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