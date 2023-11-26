У неділю в Одеській області негода знеструмила частину регіону. Як зазначає "Укренерго", не витримала одна з металевих опор лінії електропередач. Розподільчі мережі обленерго також пошкоджені.

"Наші ремонтні бригади разом з колегами з обленерго вже почали відновлювальні роботи, щоб максимально швидко повернути стабільне енергопостачання споживачам. В деяких населених пунктах це вже відбулось... Через значний обсяг пошкоджень повітряних ліній електропередачі Укренерго та розподільчих мереж обленерго, на обладнання, яке залишилось в роботі, лягло подвійне навантаження. Це може призвести до додаткових пошкоджень мереж вже з технічних причин. За даними синоптиків негода вируватиме на початку тижня в різних регіонах. Тому закликаємо споживати електроенергію ощадливо", - зазначається в повідомленні.