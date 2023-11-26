Санкції з віддачею. В Україні дедалі більше підприємств, до власників яких застосовані санкційні обмеження. Відтак компанії зобов'язані призупинити роботу і звільнити тисячі працівників. Особливо гостро нині це питання стоїть у видобувній галузі. Адже недосконале законодавство призвело до скорочення експорту та зменшення податкових надходжень до держбюджету, вважають експерти.

Чи можливо виправити ситуацію? Якої шкоди зазнають пересічні громадяни від таких обмежень? Про це в наступному матеріалі.

Проблем із водопостачанням не буде - жителі Миколаєва минулого тижня зітхнули з полегшенням. Вже у грудні люди могли отримати обмеження водопостачання - до 20 відсотків! Усе тому, що Держгеонадра планували зупинити дозвіл на користування родовищем місцевому глиноземному заводу, який видобуває воду для містян. Втім, дію дозволу все ж таки подовжили.

Вода буде, і ці 20 відсотків теж будуть.

Але як така загроза взагалі з'явилася? Ситуація у видобувній галузі загострилася ще у березні, коли набув чинності закон про надрокористування.

Згідно з ним, якщо власник підприємства підпадає під санкції, організація втрачає ліцензію на користування надрами й де-факто зупиняється.

Володимир Бойко, засновник Інформаційного агентства NADRA.INFO:

Ця санкційна пастка полягає в тому, що санкції, які обмежують діяльність і права власника фактично є застосованими до підприємств. Це історія про те, як держава наздоганяє власника - підсанкційну особу, але фактично карає працівників і українські компанії, які є платниками податків і роботодавцями. На сьогодні в умовах війни кожне робоче місце є важливим, кожна гривня податків є важливою.

Під загрозою повної ліквідації опинилися десятки підприємств по всій Україні, які десятиліттями забезпечували потреби держави у корисних копалинах та наповнювали бюджет, сплачуючи податки

Ірина Супрун, засновниця Геологічної інвестиційної групи:

Якщо ми не знайдемо найближчим часом рішення, то ми опинимося ще в гіршій ситуації, тому що частина надрокористувачів змушені будуть зупинитися.

Серед таких - і гранітний кар'єр у Запоріжжі. Його потужності - це 100 тисяч тонн продукції щомісяця, виробництво якої забезпечували 260 вузькопрофільних гірничих фахівців. Так було до того, як законотворці ввели обмеження.

Наталія Іванюк, директорка гранітного кар'єру в Запоріжжі:

З 4 травня 2023 року по цей час ми повністю зупинили діяльність з видобутку. Я можу сказати, що деякі люди стояли й плакали. Бо хтось на підприємстві працює 10 років, хтось - 20, а хтось - і 40. Розумієте, 40 років він працює на підприємстві, ані розвал радянського союзу, ані криза 90-х, ані криза 2000-х, ані навіть війна не зупинили, і він не втратив своє робоче місце.

Дмитро Кащук, голова комітету надрокористування Європейської Бізнес Асоціації:

Санкції наклали на санкційну особу, а постраждали громадяни, місцеве самоврядування, місцеві й державні бюджети.

Житомирщина. Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат. Пані Наталя вже 10 років працює тут гірником. Жінка розповідає: через простій чимало працівників були змушені шукати інший заробіток.

Наталія Максимова, гірничий майстер Межиріченського ГЗК:

Дуже важко. Підприємство стояло, люди почали шукати інших заробітків. Багатьох забрали на війну, у мене чоловік теж пішов. Сподіваємось, що буде краще, що працюватимемо, що буде робота, буде зарплата.

Роботу ГЗК обмежили ще навесні. Коли закон про надрокористування запрацював - працівникам вимушено скоротили зарплату. На межі звільнення опинилися півтисячі людей.

Олександр Шевченко, гірничий майстер Межиріченського ГЗК:

Зупинка підприємства та падіння заробітної плати - дуже сильно вдарило по сім'ях працівників. Люди почали шукати іншу роботу, почали звільнятися, але сподіваємось, що все зміниться, все виправиться.

Дмитро Голік, директор ТОВ "Межиріченський ГЗК":

Наше підприємство - містоутворююче, від нас залежить дві громади в Житомирській області - Іршанська і Новоборівська - наші надходження до цих бюджетів становили понад 50 відсотків від всіх надходжень, і зараз, в поточному році, ці бюджети просіли. Тому наші регіони перетворюються на депресивні. Люди виїжджають.

Забезпечення роботи таких підприємств - питання й екологічної безпеки, кажуть фахівці. Під час простою - порушується технологічний процес. А це може призвести до небезпечних наслідків.

Дмитро Голік, директор ТОВ "Межиріченській ГЗК":

Позаду мене кар'єр. Відкритий кар'єр. Стоїть більше як рік. Він затоплюється. Цю воду потрібно відкачати. Хто це буде робити? В нас немає коштів, немає людей. Ми стоїмо на порозі місцевої техногенної екологічної катастрофи.

Наталія Іванюк, директорка гранітного кар'єру в Запоріжжі:

Це не кіоск. Ти не повісиш замок на цей кіоск і не підеш. Це бізнес, який потрібно утримувати, воду треба відкачувати, всі екологічні умови підтримувати.

Про ситуацію, що склалася у видобувній галузі, знають і в Офісі Президента. Ще місяць тому там заявили, що шукають шляхи, як відновити роботу заблокованих підприємств.

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента України:

Дійсно, є сьогодні законодавча норма, яка передбачає позбавлення ліцензій у випадку санкціонування власників компаній. Будемо дивитися, як переглядати цю норму. Це компетенція Верховної Ради, але ми цю проблему знаємо, і точно будемо дискутувати, і, мабуть, вносити відповідні законодавчі зміни.

Якщо ж процес затягнеться - Україна ризикує повністю втратити свій експортний потенціал, вважають експерти. За цей рік експорт, наприклад, титанових руд скоротився на 96 відсотків, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Інна Богатих, директорка Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України:

Ситуацію треба виправляти. Я вважаю так, тому що підприємство має працювати.

Олег Арестархов, директор Департаменту корпоративних комунікацій Group DF:

Дуже сподіваємось на порозуміння з владою. Дуже сподіваємося, що будуть прийняті відповідні правки до закону "Про надра". І будуть розблоковані наші гірничо-збагачувальні комбінати. Якщо це відбудеться, люди залишаться з роботою, будуть виплачуватися податки, ми будемо допомагати армії, це дуже важливо сьогодні, тому що економіка потребує відновлення.

Розблокування активів - питання, яке можливо врегулювати в стислі терміни, без глибокого вивчення. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Нормативне врегулювання ситуації навіть не потребує тривалого і глибокого аналізу. І так зрозуміло, що це зміна (уточнення) рішення РНБО, або коригування на рівні закону. Будь-який варіант підійде.

А поки закон діє в існуючому вигляді, Україна ризикує ще й своєю енергетичною незалежністю. Зараз на примусовому стопі - низка газових родовищ. І це насамперед шкодить самій державі - вважають експерти ринку. Через простій підприємств бюджет уже втратив понад 500 мільйонів потенційних податків. А до кінця року ця сума перевищить мільярд і триста мільйонів гривень.