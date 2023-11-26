Робота в режимі 24 на 7 за будь-якої погоди. Такі нелегкі умови праці в українських бійців протиповітряної оборони. Попри виснажливий ритм, бійці показують високі відсотки збиття ворожих цілей. Що їм допомагає у цьому? Із захисниками, які відбили попередню масовану атаку дронами на столицю, поспілкувався Анатолій Журавльов.

Ось так напередодні українські захисники неба зустріли наймасованішу - від початку повномасштабного вторгення - атаку росіян по Україні "Шахедами".

У Північній операційній зоні наші воїни знищили більш ніж півсотні ворожих повітряних цілей. Успішно відпрацювали, зокрема, й ці бійці.

Позивний "Отаман", військовослужбовець Збройних сил України:

Знаходимося в режимі 24/7. Тривога може бути як вдень, так і вночі. Для нас не існує такого поняття, як "ніч", "неділя", "свято". Для нас існують постійні бойові будні, постійне бойове чергування.

Позивний "Х'юстон", військовослужбовець Збройних сил України:

Для нас поганої погоди нема. Це дуже відповідальна робота, тому що ти розумієш, що удари можуть бути по критичній інфраструктурі, удари можуть бути просто по житлових будинках, де просто відпочивають, сплять люди.

У свою робочу статистику екіпажі цих мобільних протиповітряних вогневих груп напередодні додали одразу 4 знищені безпілотники та один - підбитий.

Позивний "Х'юстон", військовослужбовець Збройних сил України:

Перше, що ми робимо - це пошук цілі. Кожен мій - з мого розрахунку, слава Богу, мають засоби для виявлення вночі. Тому всі троє спостерігаємо. Якщо хтось побачив ціль, є чіткі команди, вказівки, і потім уже я даю команду на відкриття вогню.

Свою спецтехніку, оснащену великокаліберними кулеметами, бійці намагаються удосконалювати. У цьому допомагають волонтери та власна винахідливість.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

Стараємося, зробили, покращили - краще виявляємо, ефектніше працюємо. Пульт управління. На екрані планшета відображається повністю все. Фіксує автоматично, проводить пошук, воно його фіксує, і потім просто завів ціль, і відкриваєш вогонь.

Попри відсутність вільного часу бійці кажуть: не нехтують тренуваннями. Це ще один елемент, окрім досвіду, техніки та озброєння, який впливає на успішність бойової роботи. Навички повинні бути доведені до автоматизму, адже в повітрі вразити ціль набагато складніше, ніж на землі.

Позивний "Х'юстон", військовослужбовець Збройних сил України:

У кожної зброї є свій відсоток, і, наприклад, коли ви читаєте новини про збиття якоїсь кількості - переважно всіх - знайте, що сили та засоби ППО роблять неможливе.

Заслуги бійців оцінили в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ - іменними нагородами.

Як відчуття, коли борониш свою рідну землю? - Бойове! - А коли є результати, коли є збиття? - Треба, щоб ще більше було!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Взагалі робота командирів у Північній операційній зоні спрямована на те, щоб підвищити ефективність наших мобільних вогневих груп. Ця робота полягає і в збільшенні їх кількості, а також у збільшенні майстерності та професіоналізму наших воїнів. Меж досконалості немає - будемо отримувати ПЗРК іноземного виробництва, будемо передавати. Щоби вони мали на озброєнні не лише великокаліберні кулемети, а й переносні зенітно-ракетні комплекси.

Наші ж захисники неба продовжують свою роботу. Кажуть: це особливо важливо зараз, із настанням холодів і жаги росіян до ударів по критичній інфраструктурі.