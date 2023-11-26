Не допустити глобальну продовольчу кризу, спровоковану блокуванням українських портів росією. Понад 100 мільйонів доларів вдалося зібрати на продовження гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Зерно з України".

Такі результати 2-го Міжнародного саміту продовольчої безпеки, який відбувся в Києві. Цього року участь взяли понад 30 країн світу. Зокрема, домовились, що Україна отримає морські катери для конвоювання суден через "зерновий коридор" у Чорному морі. Детальніше про результати саміту і всі домовленості розповів в інтерв'ю нашій кореспондентці Олені Логіновій міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Олена Логінова, кореспондентка:

В Києві відбувся 2-й Міжнародний саміт продовольчої безпеки. Подія справді масштабна, до столиці приїхали міжнародні партнери з понад 30 країн. У фокусі уваги - продовольча безпека і забезпечення вільного доступу до українського продовольства країнам, які цього потребують найбільше. Зокрема, країн Африки та Азії. Які результати цьогорічного "зернового саміту"? Яких домовленостей вже вдалося досягти?

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

Це друга зустріч, перша була минулого року - ініціатива Президента, яка називається Grain from Ukraine, і вона мала декілька завдань: перше - показати, що Україна навіть в таких складних умовах приділяє увагу гуманітарним цілям в інших регіонах, де важка ситуація, друге - особливо важлива ціль, показати що на прикладі цієї програми зерно з України є стабілізуючим фактором, важливим фактором для всього світового ринку. Тому що в першу чергу впливає на ціну, зменшує її, очевидно робить її доступнішим всюди. Де це найбільше критично? Зрозуміло в окремих країнах і цілих регіонах Африки, тому і називалась ця програма Grain from Ukraine і багато донорів приєдналося, тому що це гуманітарна місія. Більше того розвинуті країни світу, які давали на це гроші, поділяючі цінності, вони також розуміли, що вони підкреслюють важливість в принципі морського коридору з України й будь-яких поставок зерна з України. І це корисно в тому числі для них так само як і для всіх інших країн. Минулого року було 20 з чимось країн, цього року 30 з чимось країн. Програма, як на мене, має дуже хороші результати.

Президент говорив, що цього року, наскільки ми зрозуміли, значний об'єм продовольства з України, в тому числі зерно, ми змогли доставити навіть безкоштовно завдяки допомозі міжнародних партнерів до деяких країн Африки та Азії, які страждають від голоду. Яку кількість, суму грошей вже змогли акумулювати на наступний рік? Які плани? І чи далі буде ця програма існувати?

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

Минулого року все було анонсовано, пізніше країни добавлялися, всього на цю програму було виділено приблизно 180 мільйонів. Сьогодні в перший день цієї програми анонсовано більше як 100 млн. Очевидно, країни ще будуть добавлятися. Я думаю, що це також буде значна велика сума. Країни, які шляхом цих грошей минулого року - це в першу чергу цього року, мається на увазі, що він вже закінчується, отримали зерно з України - це Ємен, Сомалі, Ефіопія. Зараз ще один корабель буквально за декілька днів буде грузитися в Нігерію. Очевидно, буде ще Судан. Є бажання у країн-донорів розширити географію, ми в принципі також з цим згідні, можна розширяти кількість країн, які можуть отримати це безкоштовне зерно шляхом цих коштів.

Україна після завершення "зернової угоди" відкрила Чорноморський гуманітарний зерновий коридор. Що можна сказати про результати, яких показників досяг новий "морський коридор" України по експорту українського зерна?

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

У нас підвищилося порівняно з серпнем і вереснем, особливо після 10 жовтня, вивіз зерна дуже і дуже сильно, не дивлячись на певні блокади по кордонах, не дивлячись на інші речі, але ми так з обережним оптимізмом на це все дивимось. Тому це мільйони тонн - це показники дуже хороші, як на мене, а далі подивимось.

Питання щодо блокування українських перевізників на польському кордоні. Польські протестувальники заблокували вже 4 пункти пропуску на кордоні. До них приєдналися вже й аграрії. Протестувальники оголосили про намір продовжувати цей протест до 1-го лютого. Які збитки несе Україна від цієї блокади? І чи є вже позитивні зрушення у питанні розблокування пунктів пропуску. Чи вдається досягти домовленостей з польською стороною?

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

Там складний процес, збитки суттєві - це там мільйони кожного дня. Складний процес, тому що це не є просто переговори двох сторін, це є переговори багатосторонні. Якби свої інтереси, у кожного своє бачення, і через те ситуація - дуже така чуттєва. Тобто в протестувальників своє бачення, в уряду Польщі своє бачення. Уряд Польщі, ви знаєте, там були вибори, тобто, очевидно, що зараз в першу чергу увага всередині Польщі на процеси зв'язані з можливою зміною уряду. У Брюсселя своє бачення. В наших перевізників і в нас, звичайно, своє бачення. Тому в такому форматі це займає час, і складно все це погодити й знайти компроміси. Я абсолютно впевнений в тому, що в нас там дуже справедлива, чітка і зрозуміла позиція. І зрозуміло, якщо нам хтось говорить, що несе збитки через війну, такий аргумент для нас... Ми ж, напевно, найбільше несемо збитків через війну, тому якщо ми просто почнемо рахуватись і співставляти, назвемо коректним словом співставляти збитки, тоді правда буде тільки на нашій стороні, але без цього ми не можемо бути в дискримінаційній ситуації, щодо нас мають бути якісь винятки з правил загальних для європейського континенту. Тому надіюсь, що рівень емоцій зменшиться, і це питання в коротшій перспективі, ніж ви озвучили, вирішиться. Важливим, звичайно, є ще те, що треба дочекатися польського уряду. Швидше за все це має значення. Хоча ніхто не чекає і старається зробити це прямо сьогодні.

Які об'єми експорту українського зерна зафіксовані в цьому році? Чи збільшився він у порівнянні з минулим роком. Які перспективи на майбутній рік, від чого залежатиме зростання експорту, від яких факторів?

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

Експорт цього року точно буде більший, ніж минулого року. Минулого року п'ять місяців взагалі випало - з 24 лютого до серпня були мінімальні обсяги експорту. Тому, очевидно, він буде більший, і в принципі потенційно тут я рахував би по-іншому: скільки ми маємо до вивезення порівняно з результатами минулого року, Так ми маємо більше, тому що в нас урожай більший, тому будуть всі старатися.

А статистику можна сказати? Приблизно скільки тонн?

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

Ми минулого року рахували десь приблизно 72 млн тонн урожаю, цього року очікуємо 78-79 млн тонн - і це десь плюс-мінус 10%. Очевидно, що в нас внутрішнє споживання не сильно помінялося - приблизно 7 млн тонн. Якщо в абсолютних цифрах - це означає, що цього року нам треба вивести з нового урожаю не менше 55 мільйонів тонн - це зерна, а також олійні культури перероблені в олію, але загалом це не менше 55 млн тонн.

В принципі це реально буде зробити, від чого буде залежати?

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України: