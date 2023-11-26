На початку великої війни всі товари розкупили за 2 дні, порожні магазини закрилися, частина громади в окупації, навколо бойові дії.

Кожна п'ята сім'я в Україні відчуває нестачу продовольства через війну. Про це в Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН повідомив представник Всесвітньої продовольчої програми в Україні Метью Голлінгсворт.

За словами, найгостріше проблеми з його харчами відчувають жителі прифронтових міст та сіл. А це, за оцінками ООН, майже 900 тисяч українців, які живуть у 30 кілометрах від зони бойових дій.

Марина Михайловська проїхалася селами Миколаївської області й розпитала в людей, чи вони з хлібом?

Галині Опанасівні 86. Її будинок ще на початку повномасштабної війни був частково пошкоджений обстрілами.

В мене такий був страх. Тут у сусідів так кричала...

Страшні спогади про війну минулого століття та про те, як бідували потім, лякають жінку і досі. 47-ий рік. В Україні голод. Маленькій Галі за щастя було б просто поїсти.

Галина Полодовська - жителька села Новомиколаївка:

Весна приходила, вже не було, що їсти. Як жито сіяли на весну, як зерно спіло, мама брала колосочок, висушать і на мельничку перемелють. Такі коржі пекли. Не хліб, а коржі.

Крупи з гуманітарки, власні овочі та фрукти допоможуть пережити зиму - каже Галина Опанасівна. Вона переконана: голод людям її покоління не такий страшний. Як може бути для молоді. Для них має свої поради.

Галина Полодовська - жителька села Новомиколаївка:

Щоб запаси були. Щоб сіль була в хаті. Мука. Мало що може бути. Може сьогодні буде, а завтра не буде. Треба, щоб на перший випадок були.

На початку великої війни всі товари розкупили за 2 дні, порожні магазини закрилися, частина громади в окупації, навколо бойові дії. Валерій Ліщук розповідає про березень 2022. Він був одним з тих, хто їздив за продуктами та гуманітаркою для селян. Під ворожими обстрілами, між російськими колонами, ризикуючи життям.

Валерій Ліщук - заступник начальника Первомайської селищної військової адміністрації:

Багато місцевих долучилися до цього. Виїжджали в місто, закуповувались, привозили сюди. Постачальники вже не возили товар.

Зараз Первомайська громада суттєво зруйнована. Та люди сюди повертаються. Магазини знову працюють, в них великий асортимент та свіжі продукти, але з'явилися нові проблеми.

Андрій Кудін - підприємець:

Зараз ситуація з продуктами харчування, з поставками нормальна. Але купівельна спроможність населення бажає бути кращою. Люди або без роботи, або залишилися на соціальних виплатах.

А от волонтерка Олена не може забути свою поїздку на Херсонщину одразу після деокупації. Люди зі сльозами брали хліб, якого не бачили дуже довго. Рік потому дівчина так само збирає туди найнеобхідніше.

І досі в маленьких прифронтових селах бракує навіть овочів та фруктів, не кажучи вже про м'ясо чи рибу. Через проблеми логістики допомога туди майже не доходить.

Олена Візітіу - волонтерка:

Особливо тих сіл, на які неможливо заїхати з траси. Якщо польова дорога, або замінована, або пошкоджена, людей залишилося 50, 60 чи 130, туди майже не їздять.

В сучасному світі росія користується старими радянськими прийомами - б'є по найболючішому. Та попри все життя в постраждалих районах триває. Завдяки небайдужим і сміливим.