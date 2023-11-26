Поліція Харківщини назвала імена вбивць дитячого письменника Володимира Вакуленка. Слідство тривало півтора року після деокупації Ізюма. 37 експертиз, понад 40 допитів і 28 упізнань.

Зрештою імена бойовиків, які викрали, знущалися і вбили Вакуленка за його проукраїнську позицію названо. Світлана Шекера розкаже більше про цю справу.

Після деокупації Ізюма поліцейські більше як рік розслідували вбивство дитячого письменника Володимира Вакуленка. Люди боялися свідчити. Та після 40 допитів вдалося з'ясувати, що відбувалося в день розстрілу та напередодні у Капитолівці стояли бійці так званої ЛНР. Володимира Вакуленка разом із хворим сином викрали 22 березня. Відпустили, і через день знову забрали.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління поліції Харківської обл.:

Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризубу, били, оскільки на тілі вбитого вже потім експерти побачили два зламані пальці на лівій руці. Ми вважаємо, що причиною вбивства Вакуленка була саме його проукраїнська позиція.

24 березня 2022 року письменника вивезли, як потім з'ясувалося, на розстріл. Його скалічене тіло рашисти скинули біля дороги. За два місяці поховали у лісі під Ізюмом, де його і знайшли торік восени після деокупації у масовому похованні в могилі під номером 319. Після року кропіткої роботи поліцейські нарешті називають імена вбивць.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління поліції Харківської обл.:

Перший виконавець - 50-річний кулеметник четвертої роти, позивний "Удод". Саме він стріляв з пістолета Макарова. Другий віддавав наказ, його теж впізнали свідки, він був командиром роти, позивний "Лев", йому 33 роки.

"Лев" - це 33-річний Владислав Нескородієв. "Удод" - 50-річний Сергій Удоденко. Обидва - жителі Луганщини. Раніше судимі. Нині живі, їх місце перебування невідоме. Крім Володимира Вакуленка, ці окупанти вбили ще трьох чоловіків. Одного за те, що був учасником АТО. Двох цивільних схопили в лісі.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління поліції Харківської обл.:

Окупанти вирішили, що вони вивідують і передають Збройним силам України російські позиції, але насправді нам вдалося встановити, що чоловіки пішли туди за шишками для самовара, в ту пору було дуже холодно, не було світла, тож люди знайшли старий самовар і вирішили погрітися чаєм.

Перед розстрілом людей тримали в погребі й катували. Єдиний свідок - односелець Євген теж був у тому погребі.

Євген, свідок:

Іноді крики такі в погребі доносились, що людину б'ють. І по цих звуках можна визначити, що людина вбита. Допустимо, Юрка казав, що сильно прикладом в спину удар був, що ребра зламались. Ванька заходив, говоріть, по ногах палкою били.

І саме окупанти "Лев" і "Удод" забирали Вакуленка з дому, їх упізнав батько письменника. Їм заочно вже повідомили про підозру, інкримінують порушення законів і звичаї війни, а саме: незаконне проникнення до житла, проведення обшуків, позбавлення волі та жорстоке поводження з цивільними особами, умисне вбивство. Їх оголосять в розшук.