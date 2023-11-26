Сполученим Штатам до кінця 2023 року буде важко ухвалити нові заходи з надання допомоги Україні та Ізраїлю, в той час як у Конгресі зберігаються розбіжності з приводу пропонованих змін в охороні південного кордону.

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер.

"Конгрес вимагатиме зміни законів для того, щоб кордон повернувся до попереднього стану, - заявив він.

За словами політика, це може включати обмеження на в'їзд осіб, які шукають притулку, через мексиканський кордон та інші положення щодо його охорони.

Республіканці в Конгресі США прагнуть пов'язати схвалення іноземної військової допомоги з посиленням прикордонної політики після того, як президент Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, що продовжує фінансування уряду США до початку наступного року.

"Я думаю, що буде дуже важко домогтися цього до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону", - сказав Тернер.

Цього тижня Конгрес повертається до роботи, на порядку денному - ухвалення законів щодо Ізраїлю та України. Подальші ускладнення поставлять під питання, чи буде Вашингтон продовжувати надавати своїм союзникам ресурси та озброєння.