В Україні через негоду залишилися без світла 400 населених пунктів у 10 областях - Зеленський [ Редагувати ]
Станом на цей час близько 400 населених пунктів у десяти областях залишилися без світла.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні на значній території України надзвичайно складні погодні умови. Особливо складно в південних регіонах", - заявив він.
За його словами, наразі працюють і працюватимуть цілодобово підрозділи ДСНС України, Національна поліція, комунальні служби та місцева влада.
"Я прошу всіх громадян України в районах, де панує негода: будь ласка, будьте максимально обережними. За потреби, будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, Національної поліції, до інших наших державних і комунальних структур", - заявив він.
Зеленський додав, щойно буде можливо, енергетики відновлять подання електрики всім містам і селам, у яких через негоду зараз є тимчасове знеструмлення.
"Станом на цей час це близько 400 населених пунктів у десяти областях. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби. На дороги, де це потрібно, виведено спецтехніку", - заявив президент.
Він подякував всім, хто і зараз задіяний, і завтра працюватиме, щоб захистити від цієї негоди й щоб якнайшвидше повернути нормальне життєзабезпечення всім українським громадам.
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