У Челябінську стався вибух на місцевому тракторному заводі, після якого почалася масштабна пожежа. Попри те, що в ліквідації НС брали участь дві пожежні машини та шість "швидких", у рф вже заявили, що вона нібито не вплине на роботу підприємства.

"На території Челябінського тракторного заводу (ЧТЗ) серйозна пожежа. У МНС уточнили, що на місці працюють сили та засоби Челябінського пожежно-рятувального гарнізону", - пише 74.RU у Telegram.

При цьому відомо, що перед тим, як почалася пожежа, стався сильний вибух. У будинках району згасло світло. Один із очевидців НП, який зняв відео з місця, розповів виданню, що на завод примчали шість пожежних машин і дві карети швидкої допомоги.

При цьому в адміністрації самого заводу вже встигли відзвітувати, що "займання вже ліквідоване і не вплине на роботу підприємства". Також пізніше зʼявилося схоже повідомлення на сторінці МНС рф.