Проросійське лобі в Європі більшає. У Нідерландах на парламентських виборах перемогла ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса. Якого називають нідерландським Трампом, і не лише через зовнішню схожість, але й через ксенофобію, націоналізм та критику західної підтримки України.

Чи долетять тепер до Києва обіцяні Нідерландами F-16 - аналізувала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Результат виборів у Нідерландах вже охрестили "політичним землетрусом". Ультраправі самі не очікували такої феєричної перемоги. "Партія свободи" отримала майже чверть голосів виборців. Тепер уся увага прикута до її лідера Герта Вілдерса.

60-річний Вілдерс в політиці не новачок. Вже чверть століття він депутат нідерландського парламенту. У 2006 він заснував свою партію, яку тепер привів до перемоги. Вілдерса впізнають за його зачіскою, він давно фарбує волосся у світлий колір і отримав прізвисько "голландський Трамп". З американським президентом він схожий не лише шевелюрою, а й політичними поглядами. Він крайньо правий політик, якого вже знають не лише в Нідерландах, але й поза ними, завдяки полум'яним промовам, в яких він виступає проти іміграції, ісламу та Євросоюзу. За свою кар'єру він нажив собі чимало ворогів, зокрема серед ісламських екстремістів, тож має цілодобову охорону. До України Вілдерс ніколи не мав особливої прихильності. Він виступає проти нашого членства в НАТО та ЄС. У 2016 зробив все, щоби Нідерланди заблокували угоду про асоціацію з Україною. До повномасштабного вторгнення він виступав за скасування санкцій проти росії. Хоча після визнав рф - агресоркою та заявив про політичну підтримку України. Та й взагалі перед виборами вирішив стати значно помірнішим у своїх висловлюваннях.

Дідерік ван Вейк. науковий співробітник інституту міжнародних відносин Нідерландів:

Ми всі знаємо Ґерта Вілдерса, який завжди був на політичній сцені, знайомий людям, і зазвичай, дуже радикальний серед ультраправих. Але останнім часом він став набагато м'якшим у своїх політичних кампаніях, у своїх дебатах. Тож люди раптом побачили в ньому більш-менш розумний голос щодо багатьох питань, які є актуальними.

Але ставлення Вілдерса до військової допомоги Україні не змінилося. Він критикував владу за відправлення дефіцитної техніки, мовляв, це зменшує військові запаси Нідерландів. Тож тепер під питанням, зокрема і передача Києву обіцяних Нідерландами 42 винищувачів F-16. Вілдерса неодноразово звинувачували в тісних зв'язках з росією. Він захоплювався правлінням путіна, закликав припинити істеричну русофобію. І навіть їздив до москви після анексії Криму та збиття рейсу MH-17 проросійськими бойовиками. І це попри те, що в авіакатастрофі на Донбасі загинули 193 громадяни Нідерландів. Та останнім часом політик трохи дистанціювався від кремля.

Рене Куперус, науковий співробітник інституту міжнародних відносин Нідерландів:

Дійсно, були певні зв'язки між партією Герта Вілдерса та адміністрацією путіна, але вони були повністю припинені. Вони закінчилися. Зараз Вілдерс підтримує Україну, і він каже, що росія веде агресивну війну проти України. Позиція різко змінилася. Але він каже, що я хочу підтримувати Україну політично, але не фінансово і не військово. Зараз Нідерланди одна із країн, які найбільше підтримують Україну в Західній Європі, чи зміниться це трохи, чи дуже? Для мене це відкрите питання.

Щоправда, зовсім не факт, що Вілдерс таки стане прем'єр-міністром. Політична система Нідерландів влаштована так, що уряд формується коаліційно. "Партії свободи" доведеться йти на компроміси, бо потрібно домовитися ще щонайменше із двома політичними силами. Зазвичай, перемовини щодо коаліції тривають місяцями. І протягом цього часу діятиме чинна політика уряду, допомога Україні йтиме за графіком.

Рене Куперус, науковий співробітник інституту міжнародних відносин Нідерландів:

Герт Вілдерс не новий бос Нідерландів. Його будуть приборкувати інші партнери. Зараз він матиме ініціативу сформувати уряд, але це може тривати рік, півтора року. У нас є традиція дуже тривалих процесів створення коаліції. Тож ще занадто рано говорити, чи стане він наступним прем'єр-міністром. Зараз ми будемо бачити зіткнення між демократією та верховенством права

Герт Вілдерс, лідер "Партії свободи" (Нідерланди):

Я думаю, що люди не зрозуміють і не погодяться з тим, що найбільший переможець виборів не буде мати важливої ролі в цій коаліції. Тому ми всі повинні бути розсудливими, ми повинні бути відповідальними, і ми повинні піти на компроміс у багатьох питаннях.

Якщо Вілдерсу не вдасться створити коаліцію, то й прем'єрство йому не світить. А отже, і в питанні України все залишиться так само, бо всі інші великі партії підтримують надання допомоги Києву. На неї у бюджеті на наступний рік заклали 2 млрд євро.