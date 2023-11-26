У Німеччині українки організували мистецьку акцію [ Редагувати ]
Українські біженки в Німеччині організували театрально-літературну акцію, щоб привернути увагу німецького суспільства до трагедій жінок, що постраждали від війни.
У камерній залі муніципального театру німецького міста Мерс презентували книгу "Війна і...", яку написали 19 українок, що пережили жахи перших днів повномасштабного вторгнення. З німецькою аудиторією поділилися черговими свідченнями злочинів росіян проти людства. Фрагменти з книги читали самі ж авторки. Збори від продажу книги підуть на підтримку особливо нужденних біженок.
Отак живеш, мрієш, плануєш, і виявляється: все, що тобі треба в житті, можна зібрати в рюкзак, навіть у кишеню, навіть у долоню. Береш за руку, кого любиш і біжиш.
Анна Федорець, керівник проєкту з видання книги українських біженок:
Ми задумували цей проєкт не тільки, щоб зафіксувати російські злочини в Україні, а ще допомогти жінкам, які вимушені були бігти з війни, тікати з дітками й з тим, що в них залишилося.
Ольга Вайнкнехт, голова департаменту з реінтеграції та жіночої політики німецької неприбуткової організації:
Народилася в Білорусі, понад 20 років живу в Німеччині. Допомогала жінкам та дітям, що бігли до нас. Ця книга насамперед для німецького читача, для розуміння, що означає життя після війни. Я вважаю, що наша книга є актуальною для сьогодення, оскільки настрої в німецькому суспільстві змінюються. Лунають питання, чи треба настільки допомагати Україні, приймати біженців з України. Ця книга - дуже добра відповідь на ці питання.
Анке Прумбаум, голова протестантської церкви міста Мерс:
Літературний проєкт надзвичайно успішний, оскільки уявлення про війну тут не є абстрактним. Жінки та дівчата розповідають вражаючі історії, і уявлення про війну, отримують конкретні контури. Глядачі відчули великий емоційний зв'язок з жінками, зробивши цю виставу. Це дуже цінно, хоча й дуже боляче.
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