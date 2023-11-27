Віктор Орбан заявляє, що його уряд не влаштовує міграційна та гендерна політика Брюсселя, наміри щодо розширення блоку та приєднання України.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні їде до Будапешта. Візиту передував, як пише видання "Політико", ультимативний лист від премʼєра Угорщини Віктора Орбана до Євроради, він вимагає повністю переглянути політику щодо допомоги Україні та переговорів про вступ до ЄС.

Які позиції мають сторони? І про що домовлятимуться? З'ясовувала Ірина Іванова.

Білборди з Урсулою фон дер Ляєн та молодшим сином Джорджа Сороса Алексом тиждень тому зʼявилися на вулицях Будапешта. Напис на плакаті: "Не танцюймо під їхню дудку". Так в Угорщині почалася політична кампанія до виборів у Європейський парламент, що пройдуть у червні наступного року. Замовник білбордів - панівна партія "Фідес - Угорський громадянський союз". Її лідер і премʼєр-міністр країни Віктор Орбан закликає до змін у Європейському Союзі.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Я глибоко переконаний, що ми повинні сказати "ні" брюссельській моделі Європи. Ми повинні сказати "ні", бо вона нежиттєздатна, у неї немає майбутнього. Я переконаний, що сьогодні Брюссель знищує Європу і веде її до сконання. Щодня вони забивають новий цвях у її домовину.

Віктор Орбан заявляє, що його уряд не влаштовує міграційна та гендерна політика Брюсселя, наміри щодо розширення блоку та приєднання України, зокрема, надання Києву військової допомоги, збільшення бюджету Євросоюзу, антиросійська політика та блокування коштів для самої Угорщини. Торік ЄС увів механізм верховенства права проти цієї країни через корупцію.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Йдеться про інструмент фінансового покарання. Будапешт відрізали від програми економічного стимулювання після пандемії ковіду. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, уряд Орбана дозволяє коштам ЄС "витікати темними каналами". Як наслідок, Угорщина недоотримала майже 13 мільярдів євро допомоги. При цьому Орбан публічно заперечує, що його позиція відносно політичного курсу Євросоюзу та - головне - приєднання України до блоку - якось повʼязана з фінансовими питаннями.

Утім, за інформацією видання "Політико", Орбан висуває вимогу надати Угорщині доступ до європейських фондів - саме в обмін на поступки Брюсселю. І в ультимативному порядку вимагає повністю переглянути позицію Євросоюзу щодо України, інакше заблокує будь-які подальші рішення ЄС. Про це угорський лідер написав у листі до голови Європейської ради Шарля Мішеля, повідомляє "Політико".

За словами дипломата ЄС, який говорив на умовах анонімності, Орбан "замінував" увесь процес ухвалення рішень Євросоюзу щодо України, щоб збільшити тиск на Єврокомісію для надання Угорщині 13 мільярдів євро. Дипломат додав, що хоча в інших випадках Будапешт утримувався під час ключових голосувань і дозволяв ЄС накласти санкції на росію, цього разу так навряд чи станеться. Для Угорщини це не питання нейтралітету. Йдеться про важелі впливу.

Про таку умову Будапешта раніше повідомляли також медійні ресурси "Файненшл таймс" та "Рейтер". За їхніми даними, Брюссель схиляється до того, щоб таки розблокувати кошти для Угорщини. Цього тижня Єврокомісія запропонувала виділити Будапешту 900 мільйонів євро - в рамках реформування енергосистеми. І заперечує, що це якось повʼязано з позицією уряду Орбана.

У понеділок голова Європейської ради Шарль Мішель їде до Будапешта на переговори з Віктором Орбаном. Візит повʼязаний з підготовкою до грудневого саміту Євросоюзу, підтвердили у пресслужбі Європейської ради. На цій зустрічі лідери ЄС розглядатимуть кілька надважливих для України питань - початок переговорів про вступ до Євросоюзу, надання гарантій безпеки та розблокування військової допомоги, впровадження 12 пакету антиросійських санкцій та створення фонду підтримки України на 50 мільярдів євро.