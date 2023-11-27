Жертви домашнього насильства мають розуміти: їм є куди піти зі своєю бідою, і вони отримають підтримку.

У Вінниці правоохоронці провели акцію протидії домашньому насильству. У середмісті встановили інформаційні стенди, розповідали про організації, які допомагають жертвам агресії. Не мовчати про тиранію вдома - закликають - насамперед жінок. Наш матеріал.

На Європейській площі у Вінниці збираються правоохоронці. Розставляють стенди із закликами не замовчувати факти домашнього насильства. Поруч виставляють взуття.

Марія Дзюбенко, керівниця сектору протидії домашньому насильству ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

На даний час тут знаходиться 7 пар взуття, з них - чотири пари жіночого і три пари чоловічого взуття. Це символізує жертв, які загинули під час домашнього насильства у Вінницькій області у поточному році.

Головна мета правоохоронців - переконати жертв чи свідків не мовчати, а одразу телефонувати на 102. Адже тиран так просто не спиниться.

Євген Татунько, старший інспектор сектору протидії домашньому насильству ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

Бувають такі моменти, що по прибуттю на місце події кривдник усіляко намагається залякувати, створюючи, скажімо так, такі умови, щоби вона, скажімо, відмовилася від допомоги працівників поліції. Але зважаючи на всі ситуації й всі події, працівники поліції свідомо розуміють, яка обстановка у квартирі відбувається й оцінюють ситуацію.

Найчастіше від домашнього насильства потерпають жінки, проте, трапляється, що жертвами стають чоловіки.

Євген Татунько, старший інспектор сектору протидії домашньому насильству ГУ НПУ у Вінницькій обл.:

А діти, як правило, стають учасниками домашнього насильства, коли батьки між собою сваряться, а діти присутні, і чують всі ці сварки, звуки. І це негативно впливає на їхню психіку.

Пані Світлана зупинилася біля стендів. Жінка була свідком жорстокості щодо дітей. Тож не мовчала.

Світлана Омелянчук, жителька Вінниці:

Я не одноразово чула, як сусіди виховують дітей. Крики просто неймовірні. Не може дитина, розумієте, настільки вже щось зробити, щоб так кричати. І ви знаєте, я декілька раз робила зауваження, ми про це із нею говорили, і на щастя, вже цього немає.

Порівняно з попередніми роками, зазначають поліцейські: кількість випадків домашнього насильства зменшилася у рази. Проте їх все ж чимало. Цьогоріч правоохоронці Вінниччини зафіксували 9 тисяч повідомлень про сімейну жорстокість.

Іван Заяц, заступник керівника управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій обл.:

З них 280 було подано дітьми. Близька 900 - чоловіками. Решта - жінками. На сьогодні на обліку в органах поліції перебуває 4980 кривдників.

Жертви домашнього насильства мають розуміти: їм є куди піти зі своєю бідою, і вони отримають підтримку. Тож поліцейські поширили листівки з контактами таких організацій.

У межах акції "16 днів проти насильства" всі відділки поліції підсвітили помаранчевим кольором - символом протидії жорстокому поводженню із близькими.