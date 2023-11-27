Сенат США проголосує за допомогу Україні та Ізраїлю 4 грудня - Politico [ Редагувати ]
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена щодо допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.
Стверджується, що оголошення Шумера чинить тиск на сенаторів, щоб вони прийшли до згоди про безпеку кордону в рамках законопроєкту у який закладено виділення допомоги Україні та Ізраїлю.
Лідер більшості в Сенаті назвав питання кордону "найбільшою перешкодою" для надання коштів для захисту України від росії та Ізраїлю. Він також закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.
Зазначається, що майже напевно є 60 голосів за те, щоб виділити Україні ще десятки мільярдів допомоги, але республіканці попередили, що не проголосують за це без угоди про кордон.
Поштовх Шумера до голосування в Сенаті на початку грудня дає крайній термін для переговорів. Конгрес двічі ухвалював законопроекти про витрати цієї осені, які не враховують допомогу Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться.
"Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі Цзіньпін зараз більш щасливими, ніж те, що Сполучені Штати коливаються у підтримці українського народу та його військових. Це не тільки українська або трансатлантична безпека, це також і американська безпека", - заявив Шумер.
Він також анонсував брифінг щодо України для всіх сенаторів, який відбудеться найближчими днями.
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