Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена щодо допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.

Стверджується, що оголошення Шумера чинить тиск на сенаторів, щоб вони прийшли до згоди про безпеку кордону в рамках законопроєкту у який закладено виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Лідер більшості в Сенаті назвав питання кордону "найбільшою перешкодою" для надання коштів для захисту України від росії та Ізраїлю. Він також закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.

Зазначається, що майже напевно є 60 голосів за те, щоб виділити Україні ще десятки мільярдів допомоги, але республіканці попередили, що не проголосують за це без угоди про кордон.

Поштовх Шумера до голосування в Сенаті на початку грудня дає крайній термін для переговорів. Конгрес двічі ухвалював законопроекти про витрати цієї осені, які не враховують допомогу Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться.

"Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі Цзіньпін зараз більш щасливими, ніж те, що Сполучені Штати коливаються у підтримці українського народу та його військових. Це не тільки українська або трансатлантична безпека, це також і американська безпека", - заявив Шумер.

Він також анонсував брифінг щодо України для всіх сенаторів, який відбудеться найближчими днями.