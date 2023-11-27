Погода в Україні 27 листопада знову погіршиться. Очікується сніг, мокрий сніг та сильний вітер.

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні сніг. На півдні та сході можливий мокрий сніг з дощем. На дорогах очікується ожеледиця.

Вітер північно-західний, а у східних областях південно-західний. Можливі пориви до 17-22 м/с.

Температура повітря у більшості областей впродовж доби від -4 до +2. На заході вдень 0 +5 градусів, а вночі -4 -9. У північних і центральних областях вночі та вдень -2 -7 градусів.

У столиці сьогодні прогнозується сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер до 25 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби від -2 до -4 градусів.