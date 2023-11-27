Сніг, ожеледиця та вітер: погода в Україні на 27 листопада [ Редагувати ]
Погода в Україні 27 листопада знову погіршиться. Очікується сніг, мокрий сніг та сильний вітер.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні сніг. На півдні та сході можливий мокрий сніг з дощем. На дорогах очікується ожеледиця.
Вітер північно-західний, а у східних областях південно-західний. Можливі пориви до 17-22 м/с.
Температура повітря у більшості областей впродовж доби від -4 до +2. На заході вдень 0 +5 градусів, а вночі -4 -9. У північних і центральних областях вночі та вдень -2 -7 градусів.
У столиці сьогодні прогнозується сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер до 25 м/с.
Стовпчики термометрів протягом доби від -2 до -4 градусів.
по темі
Погода в Україні сьогодні, 23 листопада, буде морозною. У деяких областях очікується сніг та сильні пориви вітру
Сьогодні, 22 листопада, в Україні буде "не квітень" - "мінуси" залишаться і вдень, на більшій частині будуть дощ та мокрий сніг
Завтра в Україні очікується хмарна погода без опадів, подекуди з проясненнями
Сьогодні, 15 листопада, по всій Україні пройдуть дощі, а в Карпатах очікується мокрий сніг та ожеледиця
Завтра, 12 листопада, в низці областей України очікуються значні дощі. Також попереджають про пориви вітру