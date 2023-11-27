Президент США Джо Байден висловив надію, що перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС буде продовжено.

Таким чином, сподівається Байден, буде звільнено більше заручників. Також він прокоментував звільнення 4-річної американки Ебігейл Ідан, батьків якої вбили бойовики ХАМАС, а її саму захопили у полон ще 7 жовтня.

"Те, що вона пережила, немислиме", - сказав Байден на прес-конференції в США.