Байден заявив, що сподівається на продовження перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден висловив надію, що перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС буде продовжено.
Таким чином, сподівається Байден, буде звільнено більше заручників. Також він прокоментував звільнення 4-річної американки Ебігейл Ідан, батьків якої вбили бойовики ХАМАС, а її саму захопили у полон ще 7 жовтня.
"Те, що вона пережила, немислиме", - сказав Байден на прес-конференції в США.
по темі
Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність
Президент США Джо Байден вважає, що кінцевою точкою конфлікту між Ізраїлем і Палестиною буде існування двох окремих держав. На його думку, це станеться після війни
Президент США Джо Байден охарактеризував свою зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном як "конструктивну і продуктивну"
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) без публічного афішування збільшило постачання військової допомоги до Ізраїлю. Боєприпаси та ракети передаються "майже щодня"
Сполучені Штати Америки вірять у те, що бойовики ХАМАСу зможуть звільнити заручників, яких захопили під час нападу на Ізраїль у жовтні