Сім танків та 750 окупантів: втрати рф в Україні за добу [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок понеділка, 27 листопада, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 325 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 11 автомобільної техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.11.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 325 580 (+750) осіб ліквідовано;
танків – 5520 (+7) од.;
бойових броньованих машин – 10 282 (+3) од.;
артилерійських систем – 7875 (+1) од.;
РСЗВ - 907 од.;
засоби ППО – 597 од.;
літаків – 323 од.;
вертольотів – 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4) од.;
крилаті ракети – 1565 од.;
кораблі/катери - 22 од.;
підводні човни – 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 10 299 (+11) од.;
спеціальна техніка - 1113 од.
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