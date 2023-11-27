У Севастополі під час урагану затопило Акваріум

Севастопольський Акваріум під час урагану отримав вкрай серйозні ушкодження. У будівлю прорвалася вода, яка пошкодила обладнання та вбила багатьох мешканців.

За попередньою інформацією директора Акваріума Юрія Кравцова, внаслідок інциденту загинуло близько 800 тварин, а саме приміщення зазнало значних збитків, які зараз оцінюються та усуваються.

"Ситуація в кількісному сенсі виявилася менш болючою - загинуло до двох сотень тварин, переважно прісноводних, вагою від 2 до 7 кілограмів", - заявив він.

Найбільше постраждали тропічні акваріуми, де жили чутливі до температури та складу води тварини. Їх намагалися врятувати, але морська вода надходила зі швидкістю, яку не могли стримати основні і резервні насоси.

Це при тому, що співробітники Акваріума наперед підготували мішки з піском та інші засоби захисту від стихії.