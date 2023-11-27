На війні з російськими загарбниками загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук. Про це повідомила пресслужба Федерації.

На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук (Artem Sachuk) - відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віце-президент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань.

Про смерть Сачука написав народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

Чергова важка втрата для спортивної родини. Загинув лейтенант, віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук.



Знав Артема особисто, він завжди хвилювався за розвиток українського спорту, ще нещодавно був учасником засідань робочої групи щодо ефективності бойкоту, засідання комітету..

Артем Сачук народився у 1984 році в Магаданській області. Коли йому було шість років, родина приїхала до Житомира. Після початку повномасштабної війни Сачук пішов добровольцем у ЗСУ, а його дружина з дітьми поїхали за кордон.