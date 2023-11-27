Через негоду знеструмлено 2046 населених пунктів. Найскладніша ситуація в Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Кіровоградській областях. Про це повідомило "Укренерго".

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 530 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Вночі ворожий обстріл завдав пошкоджень обладнанню теплоелектростанції у східному регіоні. Об’єкт роботу не припиняв. Відновлено теплопостачання міста-супутника, тривають роботи по відновленню електропостачання.

"Укренерго" заживило 3 високовольтні повітряні лінії 330 кВ у південному регіоні, що були пошкоджені негодою. Залишаються відключеними через погодні умови 4 високовольтні повітряні лінії 330 кВ. Шквальний вітер й мокрий сніг ускладнюють проведення аварійно-відновлювальних робіт. У мережах обленерго відключено 32 повітряні лінії 110-35 кВ.

Аварійність блоків електростанцій залишається високою. За добу в аварійний ремонт вийшов блок на теплоелектростанції в іншому регіоні.

Споживання в енергосистемі знижено через значні пошкодження мереж "Укренерго" та обленерго. Впродовж дня, після відновлення електропостачання у постраждалих від негоди населених пунктах, очікується стрімке зростання споживання. Це може призвести до різкого росту навантаження на енергосистему.