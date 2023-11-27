Вантажівка зі скіфським золотом в'їхала на територію Києво-Печерської лаври (відео) [ Редагувати ]
Вантажівка зі скіфським золотом в'їхала на територію Києво-Печерської лаври, де у скарбниці музею пройде його ідентифікація. Про це повідомила Державна митна служба.
Прямо зараз вантажівка з 2 694 кг культурних цінностей, відомих під загальною назвою "Скіфське золото"» вʼїхала на територію Києво-Печерської Лаври, де в Скарбниці Національного музею України київські митники зроблять ідентифікацію скарбів.
До колекції, яка в медіа отримала спрощену назву "Скіфське золото", входило майже 600 предметів зі страховою вартістю майже 13 млн євро. Серед експонатів - зразки культури скіфів, сарматів і готів: золоті прикраси, предмети декоративного мистецтва, унікальні вироби з каменю та дерева. Колекція відображає ювелірну традицію всього півострова перших століть нашої ери.
У вересні 2014 року до Києва з Нідерландів повернулась невелика частина колекції - предмети зі столичних музеїв. Долю решти вирішував суд - кримські музеї заявили про своє право на експонати.
Для України ця справа набула загальнодержавного значення - підключилися профільні міністерства та Верховна рада. 2016 року суд в Амстердамі став на бік України. Згодом його рішення підтвердив і Апеляційний суд.
Справа дійшла до Верховного суду, який цього року підтвердив рішення Апеляційного, чим поставив крапку в питанні: "Чиє скіфське золото?". Поки тривала судова тяганина, експонати зберігав у себе музей в Амстердамі.
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