Біля Куп'янська позиції ЗСУ штурмують колишні в’язні та найманці терористичної групи Вагнера, які долучилися до штурмових бригад типу "Шторм". Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"На Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених шторм, шторм z, шторм v. Фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів.

Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають. Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки, Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу. Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні", - написав генерал-полковник.

З початку місяця російські окупанти втратили 8 690 особового складу, знищено або пошкоджено 1 002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру, повідомив Сирський.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог втратив 750 вояків, 7 танків і 11 машин.