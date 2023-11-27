На Київщині керівництво військової частини крало 30% їжі для бійців і продавало в ресторани (відео) [ Редагувати ]
Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ викрили посадових осіб однієї з військових частин Київщини та підприємців на оборудках з харчовими продуктами для особового складу ЗСУ. Про це повідомляє ДБР.
До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.
"Залишок" продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.
Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали. На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.
Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Під час проведення санкціонованих судом обшуків вилучено понад 1 млн грн у різній валюті, автомобіль, яким здійснювалось перевезення викрадених із військової частини продуктів харчування, чорнову бухгалтерію, підроблені первинні бухгалтерські документи та інші докази їх протиправної діяльності.
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