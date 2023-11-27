Британський музикант Оззі Осборн хворий на рак та хворобу Паркінсона. У колишнього фронтмена гурту Black Sabbath знайшли пухлину на хребті під час операції. В інтерв'ю Rolling Stone 74-річний Осборн зізнався, що йому залишилося максимум 10 років життя.

Раніше цього року музикант переніс четверту операцію на хребті, щоб виправити шкоду, завдану падінням у 2019 році, внаслідок якого було зміщено металеві стрижні, які вставили в його тіло після серйозної аварії на квадроциклі у 2003 році.

Це дійсно вибило мене з сідла. Друга операція пройшла дуже невдало і практично залишила мене калікою. Я думав, що зможу бігти після другої та третьої операції, але мені всадили в хребет бісів стрижень! В одному з хребців виявили пухлину, довелося викопувати її теж. Це досить важко, чуваче, і в мене повністю порушена рівновага.

У лютому 2023 року Оззі Осборн оголосив про припинення гастрольної діяльності та скасування запланованого на цей рік турне через погіршення здоров'я. Причиною стала травма хребта та хвороба Паркінсона, яку у нього діагностували у 2003 році.

Здатність Оззі протистояти наслідкам багаторічного надмірного вживання алкоголю, наркотиків та розпусного способу життя давно стала легеною. У 2010 році вчены після секвенування геному Оззі дійшли висновку, що він є "генетичним мутантом".

Я багато думав, поки лежав, і виявляється, всі мої товариші по чарці, мертві! На цвинтарі їх повно! Ти мертвий, і ти мертвий, і ти мертвий! Я мав померти задовго до багатьох із них. Чому я останній, хто вижив? Я нічого цього не розумію... Мені слід було померти тисячу разів. Мені промивали шлунок бозна-скільки разів.

Але, здається, здатність Оззі переживати наслідки залежностей і передозувань, дає збій.

Я не боюся смерті, але я не хочу мати довге, болісне та нещасне існування. Мені подобається ідея, що якщо у вас невиліковна хвороба, ви можете поїхати в якесь місце у Швейцарії і швидко зробити це. Я бачив, як мій батько помер від раку... У кращому випадку мені лишилося десять років...

Джон Майкл Осборн набув світової популярності у складі Black Sabbath. Ця група була заснована в Бірмінгемі у 1968 році. Колектив, який має дві премії Grammy, продав понад 70 млн. копій альбомів по всьому світу.

У 2017 року музиканти оголосили про завершення спільної роботи. У вересні 2022 року Осборн випустив новий диск Patient Number 9, який був номінований на Grammy як найкращий рок-альбом.

У 2018 році Осборн відзначив піввіковий ювілей своєї кар'єри. За цей час він сольно та у складі Black Sabbath встиг дати понад 2,5 тис. концертів.