В Одесі на смерть замерзли троє людей [ Редагувати ]
В Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду. Про це повідомило видання "Думська" з посиланням на правоохоронців.
Три трупи, імовірно бездомних, знайшли в Одесі напередодні. Усі вони без слідів насильницької смерті.
У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва - тіло жінки і на Привокзальній площі - чоловіка.
В Одесі до травмпунктів звернулися 27 людей, які отримали вуличні травми чи переохолодження через погоду, повідомили Суспільному в департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради. До стаціонару госпіталізували трьох людей.
Наслідки негоди в Одесі
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