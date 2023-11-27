В Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду. Про це повідомило видання "Думська" з посиланням на правоохоронців.

Три трупи, імовірно бездомних, знайшли в Одесі напередодні. Усі вони без слідів насильницької смерті.

У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва - тіло жінки і на Привокзальній площі - чоловіка.

В Одесі до травмпунктів звернулися 27 людей, які отримали вуличні травми чи переохолодження через погоду, повідомили Суспільному в департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради. До стаціонару госпіталізували трьох людей.

Наслідки негоди в Одесі