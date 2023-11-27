Найбагатша людина Ілон Маск прилетів до Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу особисто супроводжує його до кібуцу Кфар-Аза на кордоні з Сектором Гази, щоб показали наслідки атаки бойовиків ХАМАСу 7 листопада.

Нагадаємо, раніше Маска звинуватили в антисемітизмі та розміщенні пронацистських публікацій у соцмережі Х (колишня Twitter).

ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר הבוקר עם @elonmusk בקיבוץ כפר עזה.



ראש הממשלה נתניהו הראה למאסק את זוועות הטבח בקיבוץ מאירועי השבת של ה-7 באוקטובר. אילון מאסק שמע ממ"מ ראש מועצת שער הנגב יוסי קרן ומנציג דובר צה"ל ליעד דיאמונד סקירה על הטבח בקיבוץ. pic.twitter.com/QMQpRvvraI — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 27, 2023

Ізраїль досяг угоди з американським мільярдером Ілоном Маском про використання в Секторі Гази супутникового інтернету Starlink ізраїльськими війсковими. Про це повідомив міністр зв'язку Ізраїлю Кархі.

Маск після прибуття до Ізраїлю опублікував пост у своєму Twitter-акаунті: "Дії говорять більше, ніж слова". Ймовірно, мається на увазі вищезазначена домовленість із Ізраїлем.

Американський техномільярдер 27 листопада зустрінеться з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом і міністром військового кабінету Бенні Ганцем, повідомляє Bloomberg.

За даними канцелярії президента, в рамках візиту, зокрема, планується "дискусія за зачиненими дверима" з представниками сімей заручників, які утримуються в Секторі Гази, про "необхідність приборкати онлайн-антисемітизм".

16 листопада Ілон Маск погодився з користувачем цієї соцмережі, який опублікував антисемітський пост. На тлі цього американські компанії Apple, Walt Disney та IBM призупинили рекламу в Twitter.

Після цього Маск заявив, що Twitter пожертвує частину доходів від реклами лікарням Ізраїлю та товариству Червоного Хреста.