Ілон Маск прилетів до Ізраїлю (відео) [ Редагувати ]
Найбагатша людина Ілон Маск прилетів до Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу особисто супроводжує його до кібуцу Кфар-Аза на кордоні з Сектором Гази, щоб показали наслідки атаки бойовиків ХАМАСу 7 листопада.
Нагадаємо, раніше Маска звинуватили в антисемітизмі та розміщенні пронацистських публікацій у соцмережі Х (колишня Twitter).
ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר הבוקר עם @elonmusk בקיבוץ כפר עזה.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 27, 2023
ראש הממשלה נתניהו הראה למאסק את זוועות הטבח בקיבוץ מאירועי השבת של ה-7 באוקטובר. אילון מאסק שמע ממ"מ ראש מועצת שער הנגב יוסי קרן ומנציג דובר צה"ל ליעד דיאמונד סקירה על הטבח בקיבוץ. pic.twitter.com/QMQpRvvraI
Ізраїль досяг угоди з американським мільярдером Ілоном Маском про використання в Секторі Гази супутникового інтернету Starlink ізраїльськими війсковими. Про це повідомив міністр зв'язку Ізраїлю Кархі.
Маск після прибуття до Ізраїлю опублікував пост у своєму Twitter-акаунті: "Дії говорять більше, ніж слова". Ймовірно, мається на увазі вищезазначена домовленість із Ізраїлем.
Американський техномільярдер 27 листопада зустрінеться з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом і міністром військового кабінету Бенні Ганцем, повідомляє Bloomberg.
За даними канцелярії президента, в рамках візиту, зокрема, планується "дискусія за зачиненими дверима" з представниками сімей заручників, які утримуються в Секторі Гази, про "необхідність приборкати онлайн-антисемітизм".
16 листопада Ілон Маск погодився з користувачем цієї соцмережі, який опублікував антисемітський пост. На тлі цього американські компанії Apple, Walt Disney та IBM призупинили рекламу в Twitter.
Після цього Маск заявив, що Twitter пожертвує частину доходів від реклами лікарням Ізраїлю та товариству Червоного Хреста.
по темі
Військове крило ХАМАСу (бригади Ізадіна аль-Кассама) заявило про ліквідацією ізраїльською армією своїх чотирьох командирів у Секторі Гази. Серед них командир Північної бригади Ахмад аль-Гандур. Про це повідомив телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на заяву ХАМАСу
Терористична організація ХАМАС повідомила, що передала Червоному Хресту 13 ізраїльських та 7 іноземних заручників для їхнього звільнення
Після завершення припинення вогню з угрупованням ХАМАС, ізраїльські військові відразу ж поновлять бойові операції у секторі Гази
. Натомість міжнародні союзники, і зокрема Сполучені Штати, вважають: термін режиму припинення вогню можна розширити, якщо достатньо натиснути на ХАМАС
Міністр оборони Йоав Галант повідомив, що організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази, і терористи тікають на південь